Программа бета-тестирования получила ранний релиз-кандидат операционной системы «Аврора» версии 5.2.2. Об этом CNews сообщил представитель компании «Открытая мобильная платформа».

Протоколы и стандарты связи развиваются, а сотрудники в современных офисах привыкли к удобству и быстроте. Именно поэтому одним из ключевых новшеств релиза 5.2.2 ОС «Аврора» является поддержка VoLTE, с ней можно совершать голосовые звонки через LTE-сеть.

«Открытая мобильная платформа» стремится сделать функционал привычным, поэтому в новом релиз-кандидате появится возможность поделиться настройками Wi-Fi-точки доступа при помощи QR-кода.

Корпоративные администраторы оценят возможность настройки устройств под свои задачи. Помимо прочего, они смогут определять номер корпоративного телефона с помощью USSD-запроса.

В ОС «Аврора 5.2.2» появилась поддержка WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) для подключения к беспроводным сетям, а также увеличилось количество опций выбора для времени перехода в спящий режим и затухания экрана.

Эти и многие другие новые функции уже проверяют бета-тестеры. Они пользуются смартфонами и планшетами на «Авроре» в привычных сценариях, оценивают общую стабильность версии и работу новых функций.