«Солар» запустил платформу для непрерывной инвентаризации и управления защищенностью инфраструктуры – Solar LightHouse

ГК «Солар» разработала Solar LightHouse – платформу для централизованного управления безопасностью инфраструктуры. Решение относится к классу Exposure Assessment Platforms (EAP) – платформ для непрерывной оценки защищенности инфраструктуры – и объединяет задачи нескольких классов ИБ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Solar LightHouse непрерывно проводит мониторинг состояния ИТ-инфраструктуры и внедренных средств защиты информации (СЗИ), выявляет небезопасные настройки активов и формирует рекомендации по проактивной защите на уровне процессов, конфигураций и архитектуры.

Компании переводят в цифровую среду все больше бизнес-процессов. В ИТ-инфраструктуре появляются новые сервисы, устройства и учетные записи, меняются конфигурации и сетевые связи. Специалистам ИБ становится сложнее поддерживать актуальную картину инфраструктуры и проверять, соответствует ли ее состояние политикам безопасности. При этом злоумышленники все активнее ищут потенциальные точки проникновения. По данным Solar JSOC, за январь–сентябрь 2026 г. число подтвержденных кибератак, зафиксированных у заказчиков центра, выросло на 38% год к году, а доля сетевых атак и разведки увеличилась с 9 до 19%. Поиск и устранение известных уязвимостей остаются важной частью защиты, однако не позволяют выявить все потенциальные точки входа для злоумышленников. Разовые аудиты фиксируют ситуацию на момент проверки, но не отражают последующие изменения. Компаниям необходим непрерывный мониторинг инфраструктуры, который позволяет своевременно выявлять недостатки и передавать задачи по их устранению ИТ-подразделениям.

Особый риск создают серые зоны – неизвестные или неуправляемые активы. По данным глобального исследования Trend Micro, проведенного среди 2250 руководителей и специалистов в области ИТ и кибербезопасности, 74% респондентов сталкивались с инцидентами, связанными с такими активами. При этом у 55% опрошенных организаций не было процессов непрерывного управления рисками на всей поверхности атаки.

Платформа Solar LightHouse сочетает функции, которые традиционно распределены между несколькими классами решений: средствами инвентаризации и анализа инфраструктуры, Vulnerability Management, Compliance Management и инструментами управления ИБ-процессами. Платформа объединяет данные из разных источников и позволяет специалистам ИБ оценивать состояние защищенности инфраструктуры в едином окне. EAP-платформы оценивают недостатки конфигураций, избыточные доступы и взаимосвязи активов. Они предназначены для непрерывной оценки защищенности инфраструктуры и сокращения поверхности атаки.

Solar LightHouse формирует и поддерживает актуальную модель гибридной и гетерогенной ИТ-инфраструктуры на основе данных из разных источников. Платформа собирает и объединяет сведения об устройствах, сервисах, сетевых компонентах, учетных записях, доменах и сегментах сети. Специалисты ИБ получают целостную картину состава инфраструктуры и взаимосвязей между ее компонентами, включая новые и забытые активы и Shadow IT.

Платформа также проводит мониторинг внедренных СЗИ и других мер защиты. Она выявляет активы, на которых отсутствуют необходимые средства защиты, показывает объекты, не охваченные мониторингом, и активы, сведения о которых не поступают в SOC. LightHouse помогает определить, где необходимо настроить профили аудита, и формирует рекомендации по их корректной настройке.

Для устранения выявленных недостатков платформа формирует рекомендации, включая команды и скрипты для отдельных устройств. Специалисты ИБ могут автоматизировать передачу задач ИТ-подразделениям, отслеживать сроки их выполнения и проверять фактическое устранение недостатков. Это помогает снижать архитектурные и конфигурационные риски и поддерживать базовую ИТ-гигиену.

«Solar LightHouse предлагает новый подход к комплексной безопасности инфраструктуры. Специалисты ИБ получают возможность ежедневно отслеживать изменения в операционных системах, службах, конфигурациях серверов и внедренных СЗИ, выявлять избыточные доступы и новые устройства в сети. Это помогает своевременно устранять слабые места, которые злоумышленники могут использовать для проникновения в инфраструктуру. Компания получает возможность устранять предпосылки для атак, а не только реагировать на последствия инцидентов», – сказал Артем Бачевский, руководитель отдела разработки решений инфраструктурной безопасности ГК «Солар».

Solar LightHouse внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (реестровая запись № 26421 от 12 февраля 2025 г). Платформа разворачивается в инфраструктуре заказчика и работает без агентов на конечных точках. Ее архитектура поддерживает сегментированные и изолированные среды, а также распределенные инфраструктуры и холдинговые структуры.