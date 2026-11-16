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Девелоперы используют ИИ в продажах, но системно внедрили его лишь 12% компаний — отчет KTS

Вышел отчет ИТ-компании KTS об искусственном интеллекте в продажах недвижимости. По данным «Авито Недвижимости», ИИ в работе применяют 94% сотрудников девелоперских компаний, но на системном уровне технологию внедрили 12% застройщиков.

ИИ внедряют как девелоперские, так и брокерские компании. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Самое массовое направление — генерация маркетингового контента: ее используют более 90% девелоперов. Эффект ощутимый: затраты снижаются на 70–95%, подготовка ускоряется в 10–20 раз.

Речевую аналитику используют или внедряют уже 80% компаний, и это обосновано — конверсия из встречи в бронь растет в среднем на 20–25%. Но у брокеров картина другая — лишь 12% риелторов расшифровывают переговоры и 27% автоматически обрабатывают обращения.

В коммуникациях ИИ-ассистент в личном кабинете агента может отвечать брокеру на вопросы об ипотеке, налогах и юридических нюансах прямо в ходе диалога.

ИИ-подбор на живом языке за ~40 секунд сопоставляет десятки неявных параметров вместо жестких фильтров. Но до массовой привычки еще далеко: ИИ при поиске жилья использовали только 11% россиян, и почти каждый четвертый из них (24%) все равно в итоге обратился к риелтору.

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Сложнее всего ИИ дается закрытие сделки. Здесь технология упирается в нехватку доверия, неполноту контекста и высокую цену ошибки. Покупатели тоже не спешат доверять алгоритму целиком: 46% выбирают гибрид, где сначала отвечает бот, а затем подключается специалист. Еще 29% готовы решать с алгоритмом простые вопросы, и 16% настаивают на живом эксперте.

Любой ИИ-сценарий зависит от точности данных, которые разбросаны по CRM, хранилищам и презентациям: из-за нестыковок генератор берет недействующую ставку по рассрочке, подбор предлагает уже забронированный лот, ассистент называет неверный срок сдачи.

Рынок идет не к вытеснению специалистов, а к разделению ролей — алгоритмы берут рутину с данными, подготовку материалов и первичный подбор, а менеджер ведет переговоры и сопровождает сделку.

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