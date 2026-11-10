RapidSoft выпустила платформу клиентских данных для банков и розничных сетей

Компания RapidSoft, разработчик Системы лояльности для банков и розничных сетей, представила платформу клиентских данных (CDP). Платформа собирает в профиль клиента события из всех систем банка или сети: покупки, обращения в контакт-центр, ответы на опросы. На эти события маркетолог настраивает реакцию. Платформа входит в версию 1.101 системы лояльности, которая вышла 15 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители RapidSoft.

Начислить бонус за первую покупку системы лояльности умеют давно. Сложнее, когда важен порядок событий или то, что ожидаемого события не было: клиент положил товар в корзину и не оплатил, после звонка в контакт-центр поставил оценку 2 из 5, месяц ничего не покупал в категории. Раньше под каждую такую механику приходилось заказывать отдельную доработку.

Теперь маркетолог собирает такой сценарий сам в визуальном редакторе и запускает его без выпуска новой версии системы. Платформа реагирует на событие мгновенно и передаёт результат дальше: в систему коммуникаций, чтобы отправить клиенту сообщение, в модуль акций, чтобы начислить бонусы, или во внешние системы банка.

Данные остаются в контуре банка

Платформа разворачивается в инфраструктуре заказчика вместе с Системой лояльности, поэтому данные клиентов не уходят во внешнее облако. Она принимает события из процессинга, сайта, мобильного приложения, контакт-центра и опросов через API, базы данных, очереди Apache Kafka и RabbitMQ или файлы. Для этого есть готовые коннекторы открытой библиотеки EtlKit.

Для каждого типа события задано, какие поля и в каком формате должен присылать источник. Если данные пришли не в том формате, платформа их не примет и покажет, в каком поле ошибка, так что ошибка не попадет в начисления и отчеты.

По каждому клиенту видно, какие шаги сценария он прошел и что ему отправили. Если клиент спрашивает, почему ему не пришёл бонус, сотрудник открывает его карточку в сценарии и видит причину, не разбирая технические логи.

Отзывы клиентов становятся событиями

Клиент ставит оценку в опросе и поясняет ее в комментарии. Платформа отправляет комментарий языковой модели, которая определяет его тональность и до трёх причин из справочника банка. Результат сохраняется в профиле клиента как событие: по нему можно построить отчёт о причинах недовольства, запустить сценарий или собрать сегмент клиентов.

Языковую модель выбирает заказчик, а комментарии обрабатываются там, где разрешила служба безопасности. Определение причин проверили на реальных ответах опросов клиентов банка, пилот пройден.

Платформа уже работает в банке

С ноября 2025 г. платформа работает в промышленной эксплуатации в казахстанском банке. Она собирает в единый профиль события 500 тыс. клиентов из 42 систем банка и сразу передает их в аналитическую систему банка. Триггерные сценарии маркетологи банка настраивают сами.

«Начислить бонус за покупку любая система лояльности умеет давно. Маркетологам не хватало реакции на цепочку событий и на событие, которого не было, будь то брошенная корзина или месяц без покупок в категории. Теперь это настраивается в платформе, данные не покидают контур заказчика, а по каждому клиенту видно, что с ним произошло и почему», — сказал Егор Шокуров, генеральный директор RapidSoft.

Тем, у кого уже работает система лояльности RapidSoft, для подключения платформы не нужен отдельный интеграционный проект: данные о покупках и сработавших акциях уже есть в профилях клиентов.



