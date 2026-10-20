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Сеть домашнего интернета МТС охватила все районы Смоленска

МТС сообщила о расширении сети домашнего высокоскоростного интернета в Смоленске. Более 149 тыс. семей в многоквартирных домах получили возможность подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Подключиться к фиксированной сети МТС можно во всех районах Смоленска — от исторического центра до спальных, таких как Ситники и Киселевка. В дальнейшем оператор планирует расширить географию присутствия уже на районные центры в области: Вязьму, Ярцево, Сафоново и Десногорск.

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Домашний интернет позволит смолянам смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве онлайн, подключать устройства умного дома, включая видеонаблюдение. А объединение цифровых сервисов в единый «пакет» поможет сэкономить семейный бюджет.

«Это осенью мы проводим большую работу по расширению фиксированной сети по всей Смоленской области. Наша «фикса» пришла практически в каждый дом в Смоленске. Теперь в «пакет» цифровых сервисов для абонентов МТС добавился домашний интернет, а это значит, что за единую стоимость можно дополнительно получить мобильную связь, ТВ и онлайн-кинотеатр KION. Комплексное предложение будет особенно полезно для больших семей, где каждый использует одно или несколько устройств подключенных к сети», — сказала директор МТС в Смоленской области Кристина Киселева.

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