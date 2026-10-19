Sitronics Group обеспечила технологический суверенитет горнопромышленного предприятия с помощью новых сетей ТСПД

Sitronics Group спроектировала и ввела в эксплуатацию технологические сети передачи данных (ТСПД) на обогатительной фабрике и руднике. Проект реализован в рамках программы модернизации и перехода на импортонезависимые решения. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Российская технологическая компания Sitronics Group реализовала проект по созданию отказоустойчивой и масштабируемой технологической сети для обеспечения стабильного функционирования АСУТП на объектах горнопромышленного предприятия. Решение строилось в том числе в рамках Постановления Правительства РФ №1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимым объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Специалистами компании было проведено обследование площадок, инженерные изыскания, разработана вся проектная и рабочая документация, включая техническую часть плана миграции АСУТП. А также построены новые волоконно-оптические линии связи с резервированием по разным трассам, поставлено и смонтировано оборудование. Сеть построена по трехуровневой архитектурной модели.

В рамках технического задания специалисты Sitronics Group создали две независимые технологические сети связывающие территориально разнесенные площадки предприятия, и, кроме того, обеспечили возможность их масштабирования с учетом перспективы внедрения предприятием новых цифровых сервисов и систем для автоматизации. Также инженеры компании внедрили решение для круглосуточного автоматизированного мониторинга ТСПД, интегрировав его в единую систему мониторинга и диагностики заказчика.

«Технологическая сеть передачи данных необходима для обеспечения автоматизации и непрерывности производственных процессов, то есть архитектура должна выдерживать выход из строя отдельных узлов без остановки производства. Поэтому требования к оборудованию, отказоустойчивости были жесткими на каждом этапе реализации данного проекта. Кроме того, важным условием было выполнение работ без остановки производственных процессов, с этой задачей наши специалисты также успешно справились», – сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Григорьев.