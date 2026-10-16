«Сбер» перевёл обслуживание кредитных продуктов для розничных клиентов с зарубежного ПО на российскую платформу

Сбербанк сообщил о завершении перевода систем, в которых хранятся и обрабатываются данные по кредитным продуктам розничных клиентов, на отечественное ПО. Вместо зарубежной системы управления базами данных теперь используется российская Platform V Pangolin DB «СберТеха». Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

На новую платформу перевели все ключевые процессы работы с кредитными договорами: создание кредитного договора и договоров обеспечения, выдачу кредита и обслуживание, формирование резервов, работу с проблемной задолженностью, секьюритизацию и подготовку отчётности.

Специалисты перенесли более 100 ТБ данных. Информация теперь распределяется между несколькими независимыми сегментами — шардами. Такая архитектура даёт возможность изолировать потенциальные сбои.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологий» Сбербанка, сказал: «Сбер» завершил миграцию систем, в которых хранятся и обрабатываются данные по кредитным продуктам розничных клиентов, с зарубежного решения на отечественное — СУБД от «СберТеха». Это один из ключевых этапов нашей стратегии импортозамещения. Отдельное внимание при миграции «Сбер» уделил сохранности данных и непрерывности работы сервисов. Теперь на новой платформе выдача потребительского кредита стала в три раза быстрее, а время работы централизованных процессов погашения сократилось на 20%. На всех этапах перехода на новую платформу клиенты продолжали пользоваться всеми привычным и сервисами банка».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Сегодня импортозамещение — не просто необходимость, но и драйвер для развития бизнеса. Это подтверждают проекты наших заказчиков. Например, в «Сбере» на Platform V Pangolin DB уже построены многие высоконагруженные сервисы, которыми пользуются миллионы клиентов банка. Продукт актуален для рынка благодаря корпоративному уровню безопасности и производительности, а также новым возможностям по работе с ИИ и оптимальному хранению данных».