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УЦСБ и «ЦОД Эксперт» заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития безопасных отечественных ЦОД

Российский системный интегратор УЦСБ и инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и эксплуатации центров обработки данных, «ЦОД Эксперт» подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

Документ предусматривает объединение усилий для создания современных и инновационных ЦОД, а также обеспечения высокого уровня защиты информации в них. Партнерство объединит экспертизу УЦСБ в области информационной безопасности и бизнес-компетенции в проектировании и управлении центрами обработки данных «ЦОД Эксперт».

УЦСБ выступает федеральным игроком рынка системной интеграции с компетенциями в аудите и консалтинге по вопросам информационной безопасности, создании и обслуживании цифровой инфраструктуры, включая ЦОД. Эти компетенции дополняются бизнес-экспертизой «ЦОД Эксперт»: компания проектирует и строит собственные ЦОД, оказывает услуги консалтинга для новых игроков рынка, помогая подобрать инженерные решения, правильно оценить инвестиции и рентабельность проекта. Таким образом, партнерство выстраивается по принципу взаимодополнения экспертных компетенций: от подбора земельного участка и оценки экономической эффективности будущего ЦОД до проектирования и строительства дата-центров с обеспечением современного уровня кибербезопасности инфраструктуры.

Стороны договорились обмениваться лучшими практиками в области управления ЦОД и информационной безопасности, проводить совместные конференции и отраслевые мероприятия, а также объединить усилия по реализации комплексных проектов строительства ЦОД «под ключ».

«Современный ЦОД — один из ключевых элементов цифровой инфраструктуры, где особенно важна связка ИТ, инженерных систем и информационной безопасности. Объединение экспертизы УЦСБ и «ЦОД Эксперт» создает основу для комплексной реализации проектов: от проектирования и строительства до обеспечения защищенности инфраструктуры», — сказал Александр Макаров, заместитель генерального директора УЦСБ, директор по производству.

Сотрудничество во многом направлено на снижение рисков на всех стадиях реализации проектов — от инвестиционного расчета до внедрения инженерных систем, ИТ- и ИБ-решений.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Консалтинг в области ЦОД подразумевает минимизацию рисков разной природы: инвестиционных, инженерных, эксплуатационных и цифровых. И партнерство с УЦСБ позволяет обеспечить надежную защиту физического и цифрового контура. Вместе мы можем на этапе концепции закладывать решения, которые снижают совокупные риски и стоимость владения объектом, создавая технологичный, продуктивный и защищенный ЦОД», — сказал Дмитрий Шаров, управляющий партнер «ЦОД Эксперт».

Соглашение открывает новый этап в развитии отечественного рынка ЦОД и подтверждает стремление обеих компаний к созданию безопасной и технологичной цифровой среды.


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