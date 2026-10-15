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Security Vision и «Перспективный мониторинг» объединяют усилия для развития российских ИБ-решений

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»), представляющая российский рынок коммерческих SOC, и вендор продуктов в сфере информационной безопасности, и компания Security Vision, разработчик первой на российском рынке информационной безопасности платформы для автоматизации и роботизации процессов ИБ, подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Об этом CNews сообщил представитель Security Vision.

Сотрудничество «Перспективного мониторинга» и Security Vision предусматривает развитие совместных проектов в сфере информационной безопасности, а также реализацию научно-образовательных инициатив. Совместные усилия призваны расширить стратегическое взаимодействие и взаимно обогатить сервисы компаний для повышения безопасности бизнеса заказчиков.

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«Стандартизация и совместимость технологий и решений приобретает ключевое значение для повышения киберустойчивости цифрового общества. Поэтому мы считаем одной из важнейших задач коллаборацию с ведущими российскими производителями решений в области информационной безопасности. Объединение экспертизы и технологических возможностей позволяет развивать совместимые решения, обмениваться опытом и распространять лучшие отраслевые практики», — сказал Роман Кобцев, генеральный директор компании «Перспективный мониторинг».

«Для бизнеса это партнёрство — возможность объединить компетенции и экспертизу Security Vision и «Перспективного мониторинга», чтобы предлагать рынку более комплексные решения и эффективнее отвечать на запросы заказчиков. Совместная проработка инициатив поможет быстрее находить новые точки роста, расширять возможности каждой из компаний и создавать дополнительную ценность для клиентов. Уверен, что такое сотрудничество укрепит наши позиции и откроет перспективы для дальнейшего развития», — сказал Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision.

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