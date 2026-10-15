Cloud.ru представил Evolution Workflow Studio — облачный инструмент для автоматизации выпуска приложений с ИИ-агентами

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, представил Evolution Workflow Studio — пространство для автоматизации выпуска и развертывания приложений в облаке. Сервис вошел в состав платформы Evolution Cloud.ru и объединяет сборку и развертывание приложений в единый прозрачный процесс, которым могут управлять люди и ИИ-агенты. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

Новый сервис дает возможность управлять инженерными процессами не только вручную или через триггеры, но и с помощью ИИ-агентов. Теперь ИИ-агенты могут продолжать работу после подготовки кода и использовать управляемые процессы для сборки, дополнительных операций и развертывания.

Это поможет ИТ-командам сократить ручные переходы между инструментами и использовать одни и те же процессы в разных режимах.

В основе сервиса лежат три компонента. Services обеспечивает быстрое развертывание сервиса и организацию процесса релизов. Pipelines дает расширенное управление развертыванием через CI/CD пайплайны. Через Workflow идет построение более сложных бизнес и облачных автоматизаций.

Раньше облачные инструменты создавали для людей, а сегодня с ними могут работать и ИИ-агенты, поэтому инфраструктуру нужно адаптировать и под них. Evolution Workflow Studio становится связующим звеном между агентом и облаком: с его помощью можно в один клик развернуть приложение или другие сервисы и объединить их в общую инфраструктуру за считанные минуты, а для более сложных сценариев доступны гибкие настройки.

Для DevOps-инженеров Workflow Studio решает проблему разрозненности инструментов и ручной поддержки связей между ними. Сервис объединяет CI/CD, инженерные сценарии и развертывание в одном процессе, а история запусков и логи помогают контролировать выполнение и находить ошибки на каждом этапе.

«Для бизнеса важно не просто выпускать приложения быстрее, а сделать сам процесс предсказуемым и воспроизводимым. Часто критические знания о сборке и развертывании сосредоточены у нескольких инженеров, а команды используют разные инструменты и сценарии. Workflow Studio превращает этот набор практик в единый управляемый процесс: его можно повторять, масштабировать на другие команды и постепенно передавать часть операций ИИ-агентам. В результате задача бизнеса — быстрее выпускать продукты и меньше зависеть от ручной настройки — решается через простой контролируемый инструмент», — сказала директор блока разработки платформы Cloud.ru Evolution Анастасия Тафеенко.