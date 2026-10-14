ГИС Panorama Mobile для Android поддерживает импорт аэронавигационных данных в форматах ARINC-424 и AIXM

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 2.3 для ОС Android. Новая версия позволяет загружать аэронавигационную информацию из файлов в форматах ARINC-424.18, ARINC-424.21, AIXM 5.1 и 5.2. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Формат ARINC 424 представляет собой текстовый стандарт обмена навигационными данными, широко применяемый для загрузки в бортовые системы самолетовождения (FMS). Версия 424.18 долгое время являлась основной для поставщиков аэронавигационных данных, а 424.21 - более новая редакция, учитывающая современные требования к описанию зональной навигации (RNAV) и схем полетов по приборам. Формат AIXM (Aeronautical Information Exchange Model) основан на XML/GML и предназначен для обмена аэронавигационной информацией между базами данных и информационными системами. Версия 5.1 является действующей для массивов данных AIP, препятствий и цифровых NOTAM, а 5.2 - актуальная редакция, используемая для новых наборов данных, включая схемы полетов по приборам. Для ведения базы аэронавигационных данных, моделирования и анализа аэронавигационной обстановки, формирования аэронавигационных карт и обмена данными с другими информационными системами применяется Комплекс подготовки документов АНИ. Аэронавигационные карты формируются с использованием библиотек условных знаков dfc.rscz и dfc_en.rscz, подготовленных в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО): Doc 8697 «Руководство по аэронавигационным картам», Приложение 4 «Аэронавигационные карты», AIP Сборник Аэронавигационной информации Российской Федерации GEN 2.3.

Поддержка этих форматов позволяет специалистам аэронавигационной отрасли использовать мобильное приложение для полевых обследований, инспекций аэродромов и проверки схем вылета, подхода и посадки. Пользователь может оперативно просмотреть полученные от поставщика данные, сопоставить их с текущей картографической обстановкой и внести необходимые коррективы. При наличии связи импортированные данные можно синхронизировать с корпоративными системами, а при автономной работе - сохранить локально для дальнейшей обработки в настольных продуктах КБ «Панорама».

ГИС Panorama Mobile для Android разработана на основе инструментария ГИС «Конструктор» для Android. ГИС «Конструктор» реализует широкие возможности для отображения цифровых векторных карт (топографических, оперативной обстановки, морских навигационных и других) и данных дистанционного зондирования Земли, выполнения расчетов (пересчет координат для различных систем координат, расчет площади и длины объекта, построение профиля высот и зоны видимости, прокладка маршрута по графу дорог и других). Кроме того, обеспечивается поиск объектов по заданному набору значений атрибутов, создание и редактирование геоданных (нанесение, удаление, изменение координат и атрибутов объектов карты).

Новая версия ГИС Panorama Mobile доступна на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать» и в Google Play.