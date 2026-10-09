Группа Rubytech и «Гарда» объединяют усилия в создании защищенной высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры

Группа Rubytech, разработчик ПАК Скала^р и решений для ИТ-инфраструктуры высоконагруженных систем, и компания «Гарда» (входит в ИКС Холдинг), разработчик решений в сфере информационной безопасности, подписали соглашение о партнерстве в рамках форума «Цифровые решения». Стороны планируют совместно развивать технологии и реализовывать продуктовые интеграции, обмениваться экспертизой и формировать новые комплексные предложения по построению защищенного ИТ-ландшафта российских компаний.

Ключевым направлением сотрудничества станет проработка совместных инициатив и продуктовых интеграций с использованием технологий «Гарды» и Группы Rubytech на базе флагманского продукта — программно-аппаратных комплексов (Машин) Скала^р. Комплексы уже предусматривают различные степени защиты, а совместная работа компаний поможет расширить сценарии применения технологий информационной безопасности в том числе в закрытых контурах. Партнеры будут исследовать возможности объединения решений для построения целостной отечественной ИТ-инфраструктуры и предлагать новые сценарии совместного применения ИБ-продукты с учетом требований российских заказчиков.

Компании также планируют прорабатывать архитектуру продуктов для сетевой и ИТ-инфраструктуры и специализированных программно-аппаратных комплексов. Такой подход позволит заранее проверять совместимость технологий и поставлять преднастроенные решения, готовые к использованию в крупнейших организациях. Для заказчиков это означает более быстрое внедрение, снижение затрат на интеграцию и рост экономической эффективности ИТ-систем.

Отдельным направлением станет обмен технологической экспертизой и лучшими практиками разработки программных и программно-аппаратных решений. Партнеры планируют совместно апробировать новые технологии, развивать коммерческие предложения и участвовать в отраслевых и научно-практических инициативах.

«ИТ-инфраструктура становится сложнее, а вместе с ней меняются и требования к информационной безопасности. Сегодня важно понимать, как средства защиты будут работать в конкретной архитектуре и как эта архитектура будет развиваться дальше. Партнерство с Группой Rubytech дает нам возможность глубже прорабатывать такие сценарии с инженерной точки зрения и делать безопасность естественной частью развития ИТ-инфраструктуры заказчика», – отметил Александр Ковалевский, генеральный директор компании «Гарда».

«На отечественном рынке уже представлены сильные продукты практически во всех ключевых классах ИТ. Следующий этап – развитие кооперации между российскими разработчиками и предложение заказчикам более широкого спектра готовых технологических сценариев, которые применимы в масштабных проектах. Количество киберугроз с каждым днем возрастает, и вопросы информационной безопасности становятся для заказчиков особенно актуальными. Мы оперативно реагируем и дополняем программно-аппаратные комплексы Скала^р новыми средствами защиты, а сотрудничество с Гардой расширяет такие возможности для Группы Rubytech», – отметил Игорь Ведёхин, генеральный директор группы Rubytech.