Первый МГМУ им. И.М. Сеченова оптимизировал управление лекарственным обеспечением отделений своего Клинического центра с помощью «1С:Медицина.Больничная аптека»

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова автоматизировал управление лекарственным обеспечением в своем Клиническом центре с помощью «1С:Медицина.Больничная аптека». Об этом CNews сообщил представитель «1С». К системе подключено фасовочное оборудование лекарств. Потребность отделений в медикаментах теперь планируется на основе назначений врачей. Ускорены выдача и списание препаратов на пациентов. До 80% таблетированных медикаментов в Клиническом центре отпускается через автоматический фасовщик, обеспечена прослеживаемость лекарственных средств, старшие мед. сестры ежедневно экономят до одного часа рабочего времени, необходимые препараты всегда в наличии, а их запасы в отделениях сократились на 60%.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Минздрава России — старейший медицинский университет страны и один из крупнейших научно-клинических центров России. В университете обучается более 18 тыс. студентов, работает около 8,2 тыс. сотрудников.

Через аптечную службу Клинического центра ежедневно проходят тысячи наименований лекарственных препаратов, поэтому точность учета, своевременность обеспечения отделений и прослеживаемость движения лекарственных средств имеют принципиальное значение для организации лечебного процесса.

Ранее лекарственные препараты отпускались в отделения упаковками, а дальнейшее распределение по пациентам и дозировкам выполнялось вручную. Назначения врачей, учет остатков, формирование потребности и списание лекарственных средств были разнесены по различным процессам и требовали постоянной ручной сверки. Отделения формировали заявки с запасом, поскольку не располагали инструментами точного прогнозирования потребности, а списание препаратов выполнялось после их фактической выдачи пациентам вручную. Кроме того, оборудование автоматической фасовки использовалось вне единого информационного процесса и не получало сведения о назначениях врачей автоматически.

Клиническому центру университета стала необходима информационная система, которая позволила бы оптимизировать управление лекарственным обеспечением отделений, ускорить фасовку, списание и выдачу препаратов пациентам.

Для решения этих задач в МГМУ совместно с компанией «1С:Первый Бит» был реализован проект по созданию единого процесса лекарственного обеспечения на базе «1С:Медицина.Больничная аптека» с интеграцией системы «1С:Медицина.Больница» и фасовочного оборудования.

Решение внедрялось поэтапно. На первом этапе автоматическая фасовка была запущена на ограниченном перечне таблетированных лекарственных препаратов в нескольких пилотных отделениях. Это позволило проверить работу полного цикла управления лекарствами — от назначения врача до автоматического списания препарата на пациента, настроить взаимодействие информационных систем с фасовочным оборудованием и подготовить медицинский персонал к новой модели работы.

На втором этапе проекта решение было распространено практически на все отделения Клинического центра (за исключением реанимационных) и на весь перечень таблетированных лекарственных препаратов, подлежащих автоматической фасовке. По мере масштабирования выполнялись настройка пользовательских ролей, сопровождение сотрудников и адаптация системы под особенности каждого подразделения.

В одной системе объединены планирование потребности, назначения врачей, автоматическая фасовка, отпуск и списание лекарственных препаратов:

Назначения врачей, сформированные в «1С:Медицина.Больница», автоматически передаются в «1С:Медицина.Больничная аптека», а затем — в программное обеспечение фасовочного оборудования. На основании этих данных система автоматически рассчитывает потребность в лекарственных препаратах и формирует документы загрузки фасовщика с учетом текущих остатков.

При подготовке лекарственных средств к фасовке система контролирует наличие препаратов в каждой больнице Клинического центра с учетом источника финансирования пациента. При недостаточном остатке выполнение операции блокируется до пополнения запасов, что позволяет исключить ошибки при обеспечении пациентов лекарственными средствами.

Для сотрудников аптечной службы и отделений реализован единый инструмент контроля остатков лекарственных препаратов. В режиме реального времени пользователи получают информацию о количестве препаратов в фасовочном оборудовании, прогнозируемом расходе и объеме лекарств, который нужно пополнить. Это позволило отказаться от формирования заявок с избыточным запасом и перейти к планированию потребности на основании фактических назначений врачей.

После завершения автоматической фасовки система самостоятельно формирует документ «Списание по назначению врача». Сведения о выдаче лекарственного препарата сразу отражаются в системе без участия постовой медицинской сестры, благодаря чему учетные данные соответствуют фактическому движению лекарственных средств.

Для руководства Клинического центра разработана аналитическая отчетность, позволяющая оценивать долю лекарственных препаратов, отпускаемых через автоматический фасовщик, и контролировать переход подразделений на новую модель лекарственного обеспечения.

Созданное решение позволило достичь измеримых результатов: до 80% таблетированных лекарственных препаратов сегодня отпускается через автоматический фасовщик; запасы лекарственных средств в отделениях сократились на 60% благодаря более точному прогнозированию потребности; до одного часа ежедневно экономят старшие медицинские сестры за счет исключения ручной фасовки и оформления списания препаратов; обеспечена полная прослеживаемость движения лекарственных средств — от поступления в больничную аптеку до списания на конкретного пациента.

Ольга Волкова, директор Клинического центра Сеченовского университета, отметила «Для нас было важно не просто автоматизировать отдельные операции, а выстроить единый процесс лекарственного обеспечения, в котором каждое действие основано на актуальных данных и не требует дополнительных ручных операций. В результате проекта назначения врачей, автоматическая фасовка, отпуск и списание лекарственных препаратов работают как единый процесс. Мы сократили объем запасов в отделениях благодаря более точному планированию потребности, исключили ручное списание после фактической выдачи препаратов и получили полную прослеживаемость их движения. Это позволило повысить управляемость лекарственного обеспечения и обеспечить сотрудников современными инструментами для ежедневной работы. Благодарим команду „1С:Первого Бита“ за профессиональный подход и эффективное взаимодействие на всех этапах проекта».