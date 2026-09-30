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«М.Видео»: Samsung сместил Apple в лидерстве рынка смартфонов в 2026 году

«М.Видео» проанализировала рынок смартфонов России за первые 37 недель 2026 г. По данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), за рассматриваемый период было продано 15,2 млн устройств на сумму 390,6 млрд руб. Средняя цена смартфона выросла в среднем на 7,6% и составила 25,8 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

По итогам неполных девяти месяцев 2026 г. в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. продажи смартфонов в России снизились на 11,7% в количественном выражении и на 5% в денежном. При этом снижение оказалось неравномерным от бренда к бренду. Так, на первое место в топе продаваемых девайсов в денежном выражении вышел Samsung, сместив с позиции лидера Apple и в целом, наоборот, нарастив продажи. В топ-5 также вошли Apple, Redmi и Honor, который показал рост и в натуральном, и в денежном выражениях, а также Realme.

В пятерку брендов по количеству проданных устройств вышли Redmi, далее следуют Samsung, Realme, Honor и Apple.

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Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Главная особенность текущей динамики на рынке смартфонов — заметное перераспределение спроса между брендами. В целом за первые 37 недель года рынок снизился: продажи сократились на 11,7% в количественном выражении и на 5% в денежном. При этом Samsung и Honor стали исключением из общей тенденции: оба бренда нарастили продажи и в штуках, и в денежном выражении. Более того, Samsung вышел на первое место по объему продаж в деньгах, сместив Apple с лидерской позиции, а Honor вошел в число немногих брендов, продемонстрировавших рост сразу по двум ключевым показателям. Одновременно меняется и структура потребительского спроса: покупатели перераспределяют внимание в пользу брендов, способных предложить широкий модельный ряд, актуальные характеристики и оптимальное соотношение цены и возможностей. На этом фоне средняя цена проданного смартфона выросла на 7,6% и достигла 25,8 тыс. руб. Поэтому денежный объем рынка сокращается заметно медленнее натурального. При этом рост средней цены не означает сопоставимого удорожания каждой модели: показатель зависит в том числе от того, какие устройства, бренды и ценовые сегменты выбирают покупатели в конкретный период».

В целом текущая ситуация отражает высокий спрос на смартфоны массового и среднего ценовых сегментов, где ключевыми факторами выбора остаются сбалансированные характеристики, широкий модельный ряд и оптимальное соотношение цены и возможностей. Одновременно эта динамика свидетельствует о стремлении россиян переходить на устройства на базе Android, которые предлагают больше вариантов в разных ценовых категориях и позволяют подобрать модель под индивидуальные потребности.

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