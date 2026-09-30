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Биллинговая платформа «айФлекс» обеспечивает прием платежей в новом ИИ-сервисе FinamX

ИТ-разработчик «айФлекс» завершил внедрение биллинговой платформы в FinamX — ИИ-среде для работы на финансовых рынках. Новый сервис разработан компанией «Финам ИКС», дочерней структурой независимого брокера «Финам». Об этом CNews сообщили представители «айФлекс».

Биллинговая платформа «айФлекс» обеспечивает полный цикл управления подписками: от их подключения, приема платежей, формирования начислений и контроля потребления токенов до формирования отчетности.

Сервис FinamX предоставляет доступ к ИИ-моделям по подписочной схеме с тарификацией на основе потребления токенов. Для его монетизации потребовалось решение, поддерживающее разнородные тарифные планы: триальные, ежемесячные, полугодовые, годовые и разовые. Также платформа обеспечила прием платежей с функцией рекуррентных списаний. Благодаря системе предбиллинга «айФлекс» в режиме реального времени осуществляется контроль лимитов потребления токенов.

«FinamX — продукт с весьма необычными требованиями к биллингу и взаиморасчетам. Мы искали решение, которое позволит реализовать все наши идеи как текущие, так и будущие. Это и обычные тарифы с ежемесячной оплатой и расчетами за токены, и взаиморасчеты на маркетплейсе готовых ИИ-решений для трейдинга. В кратчайшие сроки мы получили готовое решение, спасибо “айФлекс”», — сказал Дмитрий Пангин, генеральный директор ООО «Финам ИКС».

Биллинговая платформа «айФлекс» была настроена и введена в эксплуатацию за два месяца. Команда разработчика выполнила работы от анализа требований и настройки тарифных планов — до внедрения, проведения тестирования и обучения команды заказчика.

Тарифные планы FinamX настроены в продуктовом каталоге «айФлекс» — отдельном модуле, который позволяет управлять всеми параметрами тарифов. После завершения проекта команда заказчика самостоятельно настраивает и запускает новые предложения без привлечения разработчиков.

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API-интеграцию биллинговой платформы с пользовательскими приложениями FinamX выполнила команда заказчика.

Продукт разработан на отечественном технологическом стеке и включен в Реестр российского ПО.

В перспективе планируется выход FinamX на международный рынок. Поэтому биллинг будет доработан под иностранное налогообложение и интеграцию с западными платежными системами.

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