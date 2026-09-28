«Аврора Браузер» обновился до версии 2.2.0

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) обновила «Аврора Браузер» до версии 2.2.0. Новый штатный браузер для ОС «Аврора» обеспечивает базовую функциональность для работы в интернете как для повседневной жизни, так и для корпоративной работы. Об этом CNews сообщил представитель ОМП.

Ключевые особенности: поддержка конфигурации браузера через ППО «Аврора Центр»; поддержка режима энергосбережения; редизайн домашней страницы и улучшения навигации по приложению; улучшение механизма использования/захвата камеры веб-сайтами; использование пользовательских сертификатов без перезапуска браузера.

Новые возможности: добавлена возможность закрывать вкладки из бокового меню; добавлен индикатор ожидания во время подготовки файла формата .pdf к печати; упрощен механизм добавления поисковых систем: теперь для этого необходимо просто вставить ссылку на страницу результатов поиска в настройках МП «Аврора Браузер»; добавлено изменение цвета панели инструментов в цвет, указанный в PWA-манифесте; упрощен выбор настроек защищенного соединения; добавлена возможность указать адрес стартовой страницы через ППО «Аврора Центр»; реализована возможность добавления ярлыков веб-сайтов на экран приложений через ППО «Аврора Центр»; добавлена автоматическая пауза трансляции с камеры при сворачивании вкладки или приложения; расширен набор параметров МП «Аврора Браузер», доступных к настройке через ППО «Аврора Центр». Добавлены: масштаб страниц, режим отображения веб-сайтов (мобильный/десктопный), включение/отключение сторонних cookie-файлов.

«Аврора Браузер» доступен для устройств на базе ОС «Аврора» версии 5.2 и выше в национальном магазине приложений RuStore для ОС «Аврора». Он пришел на смену браузеру для ОС «Аврора 4», основанному на движке Gecko.

Безопасность работы в приложении обеспечивается встроенными механизмами ОС «Аврора», включая изолированный запуск в песочнице и проверку подписи приложения. Это защищает пользователей и их данные от широкого спектра угроз. Возможность обновления браузера через RuStore гарантирует, что пользователи всегда получают актуальную версию с закрытыми уязвимостями. Это особенно важно для корпоративных пользователей, которые работают на устройствах под управлением ОС «Аврора».