Ozon разработал дополнительные меры поддержки для продавцов

Ozon расширяет программу поддержки для продавцов. Предприниматели, которые будут делать поставки товаров в логистические центры маркетплейса с 22 сентября 2026 г. и до конца 2026 г., смогут бесплатно размещать свои товары 365 дней, для крупногабаритных товаров срок составит 40 дней. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

«Часть предпринимателей переходит на продажи с собственных складов, однако, есть множество тех, кто продолжает отгружать товары в наши логистические комплексы – чтобы поддержать их, мы значительно увеличили срок бесплатного размещения для их товаров. Кроме того, мы продолжим бесплатно перевозить товары продавцов в логистические центры в Сибири и Казахстане до 15 января 2027 г.», – отметили в компании.

Компания также ввела дополнительные меры поддержки для продавцов одежды, обуви и части аксессуаров. С 5 октября 2026 г. и до конца 2026 2026 г. продавцы этих товаров с активным полисом страхования “Ингосстраха” от рисков БПЛА будут получать от Ozon бонусную выплату. Ее размер равен затратам продавца на оплату страхового полиса. Для получения выплаты продавцам нужно установить объявленную стоимость товара — от нее зависят цена страховки и максимальная сумма компенсации. Объявленная стоимость должна быть на 5% ниже максимальной суммы компенсации. Первую выплату предприниматели получат в ноябре за прошлый месяц.

Также для продавцов одежды, обуви и аксессуаров Ozon до конца 2026 г. отменил плату за обработку смешанных поставок — когда в одной коробке лежат товары разных размеров и моделей. Это позволит предпринимателям поставлять много разных позиций, чтобы они всегда были доступны для заказа.

«Общие меры поддержки помогли предпринимателям сократить расходы и сбалансировать разные схемы продаж для своих товаров. Также нам важно поддержать продавцов категорий, имеющих особую специфику. Например, при продажах одежды, обуви и части аксессуаров предпринимателям нужно отгружать много позиций товаров, ведь клиенты заказывают вещи различных размеров и вещи разных артикулов на выбор, и многие из них возвращают. Поэтому мы предложили таким продавцам дополнительную поддержку», - сообщили в компании.

Еще в августе 2026 г. компания снизила тарифы за продажу, а также значительно улучшила условия для продавцов, продающих товары со своих складов. С 11 сентября 2026 г. маркетплейс запустил программу «Пункты выдачи как мини-логистические центры»: товары продавцов могут быть размещены в пунктах выдачи Ozon, а владельцы ПВЗ получают дополнительный источник дохода. 15-17 сентября 2026 г. «Ингосстрах» сделал застрахованным продавцам Ozon первую выплату 8,2 млрд руб. - окончательная выплата возмещения будет сделана после завершения инвентаризации. Также по итогам инвентаризации Ozon вернет продавцам деньги за страхование утраченных товаров: если товар сгорел, но продавец продолжал платить за страховку, компания вернет переплату.