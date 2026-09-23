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«МегаФон» провел апгрейд сети в центре Новосибирска

Пользоваться цифровыми сервисами в центральной части Новосибирска стало еще комфортнее. «МегаФон» модернизировал более 20 базовых станций, укрепив инфраструктуру связи, где это особенно необходимо: на крупных магистралях, в районе развязок четвертого моста и деловой зоне города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании улучшили качество услуг связи на Красном проспекте, Ипподромской магистрали, площади Гарина-Михайловского, а также на улицах Большевистская, Обская, Фрунзе, Фабричная, Коммунистическая, Державина и Гоголя. Кроме того, сеть была модернизирована на въезде и развязках четвертого (Центрального) моста.

На действующие базовые станции связисты установили дополнительное оборудование, работающее в среднечастотных диапазонах. Это позволило расширить емкость сети, чтобы еще больше абонентов одновременно смогли выходить в интернет, увеличить скорость интернета и расширить зону покрытия 4G. Согласно аналитике оператора, в августе 2026 г. объем мобильного трафика в Новосибирске вырос на 8% по сравнению с началом 2026 г.

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«В Новосибирске проживает более 1,6 млн человек, еще порядка 3 млн посещают город ежегодно в качестве туристов и с деловыми поездками. Здесь решают рабочие задачи, учатся, проходят лечение, занимаются шопингом и отдыхают. Только в сентябре в городе открылись парк-набережная «Чемской берег» и первый ландшафтный парк «Каменка». Чтобы в зонах с высокой плотностью трафика мобильный интернет работал без зависаний, техническая служба компании ежедневно увеличивает пропускную способность сети — как за счет строительства новых объектов связи, так и благодаря модернизации существующих», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

По данным Росстата, 80% туристов приезжает в регион в личных целях, для досуга и отдыха, 10,3% с целью лечения, 3% — в образовательных целях, еще более 6% туристов приезжают в Новосибирск за покупками и с иными целями.

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