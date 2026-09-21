«Диасофт» автоматизировал взаимодействие с ГИИС ДМДК по операциям с монетами из драгоценных металлов

Компания «Диасофт» расширила функциональные возможности продукта «Хранилище драгоценных металлов» (входит в состав решения «Дилерские операции»). Теперь продукт поддерживает учет операций с монетами из драгоценных металлов и автоматический обмен данными с государственной интегрированной информационной системой в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней – ГИИС ДМДК. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт позволяет формировать и направлять в ГИИС ДМДК сообщения с необходимыми сведениями по операциям с монетами из драгоценных металлов. Автоматизирован обмен данными при приеме новых партий монет от Банка России, продаже монет физическим лицам, покупке монет у физических лиц, а также продаже монет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Информационное взаимодействие с ГИИС ДМДК осуществляется с использованием электронной подписи, обеспечивающей юридическую значимость передаваемых сведений.

Кроме того, «Хранилище драгоценных металлов» автоматически обрабатывает поступающие из ГИИС ДМДК уведомления об успешной регистрации сведений или отказе в регистрации. Пользователи могут отслеживать статусы всех отправленных сообщений по операциям с монетами в специализированном интерфейсе.

В продукте также реализовано ведение справочника монет из каталога российского производства и иных монет.

Расширение функциональности продукта позволяет кредитным организациям и другим участникам рынка автоматизировать работу с данными по операциям с монетами из драгоценных металлов, снизить операционные риски и обеспечить выполнение требований регулятора.