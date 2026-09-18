В Ташкенте и Самарканде «Яндекс Карты» обновили панорамы и добавили навигацию в аэропортах и торговых центрах.

В «Яндекс Картах» обновились панорамы Ташкента и Самарканда — теперь пользователи могут заранее рассмотреть улицы города и спланировать прогулку. Также в обоих городах появилась навигация внутри аэропортов и крупных торговых центров: Карты помогут найти выход на посадку, магазин или ресторан. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В Ташкенте с помощью панорам можно заранее прогуляться по проспекту Амира Темура, улицам Шота Руставели, Бабура и Фурката, посмотреть парк «Новый Узбекистан», Magic City, Tashkent City Mall и Олимпийский городок. Чтобы обновить изображения города, панорамомобиль проехал 3,4 тыс. км улиц и дорог. Для Карт было подготовлено около 130 тыс. панорам.

Панорамы Самарканда помогут спланировать прогулку между достопримечательностями: рассмотреть некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Рухабад и мечети Имоми Азам, Ходжа Имам и Панджоб, а затем посмотреть, как выглядят улицы между выбранными местами. Обновились изображения улицы Ислама Каримова, Университетского бульвара, Регистанской улицы, улиц Мирзо Улугбека, Рудаки и Бустонсарой. Во время съёмки панорамомобиль проехал 1,65 км, в результате в «Картах» появилось более 63 тыс. новых панорам.

Панорамы пригодятся и для повседневных маршрутов: по ним можно найти ориентиры возле нужного адреса и посмотреть, где расположен вход в здание. Чтобы открыть панорамы на смартфоне, нужно нажать на значок с двумя квадратами в правом верхнем углу экрана и выбрать слой «Панорамы». Синие линии на карте покажут места, доступные для виртуальной прогулки.

Навигация внутри зданий появилась в международных аэропортах Ташкента и Самарканда. В Ташкенте маршруты также можно строить внутри торговых центров Tashkent City Mall, Samarkand Darvoza, Riviera Mall, Compass и Atlas Chimgan, а в Самарканде — внутри Family Park, Makon Mall и M. Baraka.

«Карты» могут построить маршрут с улицы до конкретного магазина или ресторана: подскажут подходящий вход в торговый центр и путь внутри него. Сервис учитывает этажи, переходы, лестницы, лифты и эскалаторы. В аэропорту, чтобы проложить путь до выхода на посадку, нужно найти его на карте, зажать точку и выбрать «Сюда».