Студенты Новгородской области получат доступ к «Библиотеке роста» от партнера Сбербанка – образовательной компании «Нетологии»

Заместитель губернатора Новгородской области Анна Тимофеева и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов подписали соглашение о запуске в регионе образовательного проекта для студентов. Студенты вузов и колледжей получат бесплатный доступ к платформе «Библиотека роста» — курсам от партнера Сбербанка образовательной компании «Нетологии». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Проект направлен на развитие универсальных навыков помимо основной программы обучения. Это поможет ребятам повысить конкурентоспособность на рынке труда и успешно строить карьеру в различных отраслях.

Учебные материалы библиотеки (общим объемом более 600 академических часов) разделены на четыре ключевых модуля: «Мягкие навыки» – технологии проведения презентаций и ведения переговоров, основы тайм-менеджмента, управление изменениями и командами; «Управление проектами и процессами» – организация проектной деятельности, разработка продукта и вывод его на рынок, цифровая трансформация бизнеса и экономика организаций; модуль по трудоустройству – практические рекомендации по составлению резюме и прохождению собеседований; «ИИ-диагностика» – получение базовых умений работы с искусственным интеллектом.

Доступ открывается студентам всех курсов на три года. Пройти обучение они могут в любое время, совмещая с учебой.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Совместный запуск этого проекта с правительством Новгородской области —продолжение нашего сотрудничества и укрепление кадрового потенциала региона. На Чемпионате высоких технологий в этом году фокус «Сбера», в первую очередь, на человеке и только потом – на демонстрации наших инновационных возможностей. Мы делимся тем, что умеем лучше всего, включая образовательные проекты. Доступ к образовательным практикам «Нетологии» станет реальной инвестицией в молодежь. Сегодня уже мало быть сильным экспертом только в своей специальности. Рынку нужны те, кто умеет работать в команде, вести переговоры и быстро адаптироваться к изменениям. Именно такие гибкие компетенции дает «Библиотека роста».

Анна Тимофеева, заместитель губернатора Новгородской области: «Партнерство Новгородской области со «Сбером» многолетнее. Подписанные ранее соглашения о реализации новых проектов всегда дают региону результат. Это проекты и в здравоохранении, и в образовании. Сейчас мы подписали соглашение по проекту, который будет реализовываться для студентов колледжей. Это символично, потому что мы находимся на площадке Чемпионата высоких технологий. И здесь «Сбер» – один из ключевых партнеров, который помогает создавать компетенции, профессии будущего, оборудовать площадку».