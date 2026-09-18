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Починить, перешить, перетянуть: каким вещам россияне дают вторую жизнь в 2026 году

Россияне все чаще обращаются к мастерам, чтобы продлить жизнь привычным вещам — от одежды и телефонов до кофемашин и посудомоек. Аналитики «Авито Услуг» изучили, какие услуги ремонта пользовались повышенным спросом в 2026 г. и какие из них особенно выросли за лето. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Одежда стала главным долгожителем

Самая заметная динамика за год — у ремонта одежды. Спрос на услугу вырос на 30%, Россияне все чаще стали обращаться к специалистам, чтобы восстановить или подогнать уже имеющиеся вещи: заменить поврежденные элементы, изменить размер или посадку, обновить любимую одежду.

На втором месте по годовому росту — ремонт посудомоечных машин: +29%. Также заметно увеличилось количество обращений и за ремонтом телефонов — на 16% за год. Для гаджетов это особенно показательная динамика: смартфон используется ежедневно, поэтому даже небольшая поломка быстро превращается в необходимость обратиться к специалисту.

В топе растущих категорий также ремонт кофемашин (+15% за год) и часов (+10%). На 7% вырос спрос на ремонт варочных панелей.

Таким образом, среди лидеров годовой динамики оказались очень разные вещи — от одежды и часов до сложной бытовой техники. Объединяет их одно: это предметы, которыми люди пользуются регулярно, поэтому их исправность имеет практическую ценность.

Что чаще ремонтировали этим летом

Летняя динамика показывает немного другую картину. Если смотреть на изменение спроса в течение сезона, особенно заметно вырос интерес к ремонту телефонов — за последний месяц лета спрос прибавил 16%. Такую же динамику показали варочные панели: +16% за месяц. Еще один заметный летний рост пришелся на ремонт кофемашин — +6% за месяц. А посудомоечных машин на 9%. Спрос на ремонт стиральных машин вырос на 4%.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
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При этом некоторые категории сохраняют стабильный уровень интереса. Спрос на ремонт холодильников остается примерно на том же уровне. Отдельно выделяется ремонт телевизоров. В целом спрос на услугу остаётся на сопоставимом уровне, но если сравнивать последний месяц лета, то количество обращений выросло на 8%.

Ремонт привычных вещей

Данные показывают, что тенденция к восстановлению вещей выходит далеко за пределы привычного ремонта бытовой техники. Одновременно растет интерес к ремонту одежды, телефонов, часов и кухонных приборов. Причем у разных вещей своя логика: одежду можно подогнать под изменившуюся фигуру или вернуть ей прежний вид, телефон — восстановить после повреждения, а сложную технику — снова привести в рабочее состояние.

В результате ремонт становится способом продлить срок использования самых разных вещей — от повседневных предметов гардероба до техники, которую сложно быстро заменить. В целом 2026 г. показывает устойчивый интерес к услугам, которые помогают не расставаться с привычными вещами из-за одной поломки или износа. А особенно быстро растут категории, где ремонт позволяет вернуть в использование предметы, которыми люди пользуются каждый день.

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