MWS AI выпустила песочницу и конструктор интерфейсов для ИИ-агентов

MWS AI (входит в МТС Web Services) объявляет об обновлении платформы для создания ИИ-агентов без программирования MWS AI Agents Platform. Агенты научились выполнять программный код, который пишут сами, в изолированной песочнице, запускаться по расписанию без команды пользователя и запоминать факты о собеседнике между сессиями. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Отдельно в платформе появился конструктор интерфейсов, который дает агенту собственный экран под конкретную задачу вместо окна чата. Вместе эти функции позволяют собирать на платформе виртуальных сотрудников, то есть связки агентов, которые ведут задачу от начала до конца без участия оператора. Песочница, запуск по расписанию и долгосрочная память уже доступны заказчикам, к конструктору интерфейсов открыт ранний доступ, в промышленную эксплуатацию он выйдет до конца 2026 г.

Песочница для выполнения кода агентом

Для сверки данных, расчета показателей или подготовки отчетности агент может самостоятельно написать программу. Чтобы ее выполнение не затронуло рабочие системы компании, платформа запускает такой код в песочнице — изолированной среде с собственными файлами и вычислительными ресурсами. Ограничения доступа обеспечивает программная среда: она блокирует запрещенные обращения независимо от того, какую команду сформировал агент.

Песочница создается под конкретную задачу и существует только на время ее выполнения. Пользователь задает разрешенные действия, включая запуск команд, чтение и запись файлов. На вычислительные ресурсы и продолжительность работы установлены лимиты. У агента нет доступа к внутренним системам компании, их паролям и ключам, а внешние подключения к песочнице заблокированы.

Например, агент в финансовой организации получает выгрузку из учетной системы, пишет и запускает код для сверки данных, рассчитывает показатели и собирает отчет. При этом он работает с переданной выгрузкой, не внося изменений в саму систему.

Песочница разворачивается вместе с платформой внутри контура заказчика. Код исполняется на инфраструктуре компании: обрабатываемые данные и вычисления не выносятся во внешний сервис.

Конструктор интерфейсов для ИИ-агентов

Конструктор интерфейсов дает агенту собственный экран с кнопками, формами, карточками, таблицами и графиками под конкретную задачу, причем один и тот же агент может по-разному выглядеть для клиента, сотрудника и руководителя. Например, агент авиакомпании при переносе рейса показывает на одном экране текущий билет, подходящие рейсы, стоимость обмена и кнопку подтверждения, а после выбора выполняет действия в подключенных системах. По той же логике собираются интерфейсы для продаж с карточкой клиента и историей общения, для аналитики с дашбордом и выводами, для работы с документами с текстом договора и найденными рисками, для клиентского сервиса с перепиской, данными о заказе и возвратом в одном окне.

Запуск агентов по расписанию

Агент может работать по расписанию, без команды человека. Пользователь настраивает его один раз и задает, когда он запускается с точностью до минуты, в каком часовом поясе и какая версия сценария при этом исполняется. Результат приходит по заданному адресу, а если несколько запусков подряд завершились неудачей, платформа сама приостановит задание и не будет копить ошибки. Запуск можно в любой момент выполнить вручную, приостановить или посмотреть историю выполнений. Таким образом агент каждое утро может собирать свежие данные, анализировать их и обновлять дашборд для руководителя, а другому агенту можно поручить фоновую обработку данных или рассылку напоминаний.

Долгосрочная память и работа с базой знаний

Долгосрочная память позволяет агенту запоминать факты о пользователе и возвращаться к ним в следующих разговорах. Пользователь настраивает, какие факты агент сохраняет, и дальше он либо получает их вместе с очередным вопросом пользователя, либо сам решает, когда обратиться к памяти.

«К базе знаний агент теперь обращается сам, когда считает нужным. Раньше место обращения к базе разработчик размечал в сценарии заранее, отдельным шагом с поиском по индексу: он решал, в какой точке разговора агент пойдет в базу и что именно будет искать. Теперь поиск по базе знаний подключается к агенту как инструмент, наравне с остальными, и агент сам решает, когда его применить, сам формулирует запрос и разбирает результат. Базы знаний подключаются напрямую к корпоративным страницам Confluence, а большие наборы документов загружаются одним архивом вместо добавления каждого файла отдельно. Так агент внутренней поддержки отвечает сотрудникам на основе корпоративной базы знаний, опираясь на действующие инструкции и регламенты», — сказал директор по продукту MWS AI Agents Platform Петр Новиков.

Автоматическое тестирование сценариев

Платформа автоматически задает агенту набор контрольных вопросов, сравнивает ответы с ожидаемыми и показывает ошибки. Вопросы и ожидаемые ответы заранее готовит пользователь. При необходимости можно посмотреть, что происходило на каждом шаге. Раньше такие диалоги приходилось проверять вручную.

«Мы развиваем платформу в сторону универсальных рабочих агентов, которым человек может поручить задачу целиком, задав цель и требования к результату. Такой агент самостоятельно составляет план, запускает других агентов для отдельных этапов и корректирует дальнейшую работу по результатам проверки. Например, поручает одному агенту анализ данных, другому — проверку расчетов, а затем объединяет результаты в отчет. Для этого агентам нужна общая рабочая среда, где можно выполнять код, пользоваться инструментами и сохранять удачные способы решения для следующих запусков. Обновление платформы создает основу для таких систем. При этом заказчик определяет, какие действия агенты выполняют самостоятельно, как оценивается качество и в какой момент к работе подключается человек», — отметил технологический директор MWS AI Agents Platform Андрей Цивына.