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«М.Видео»: по итогам первой недели предзаказа на iPhone 18 самым популярным стал оттенок «Бургунди», лидирует iPhone 18 Pro Max

«М.Видео» подвела итоги первой недели предзаказа на новое поколение устройств Apple. Количество предзаказов на новые смартфоны по итогам первых семи дней находится на уровне 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

По итогам первых семи дней количество предзаказов на новые смартфоны оказалось на уровне 2025 г. за аналогичный период. Наибольший интерес покупателей в новой линейке вызывает iPhone 18 Pro Max, наиболее востребованным объемом памяти — 256 ГБ. Среди цветовых решений самым популярным стал новый оттенок «Бургунди». Его популярность подтверждает, что при выборе нового поколения устройств покупатели по-прежнему обращают внимание не только на технические характеристики, но и на заметные изменения в дизайне.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» «М.Видео» Никита Толпыгин: «Внутри новой линейки мы видим выраженный интерес к старшим моделям — покупатели, которые оформляют предзаказ в числе первых, чаще выбирают флагманские Pro Max версии. Отдельный интерес представляет «Бургунди»: новый цвет быстро стал самым востребованным вариантом среди доступных оттенков. Для части аудитории переход на новое поколение — это не только обновление характеристик, но и возможность получить устройство с заметно изменившимся внешним видом, что подчеркивает новизну в связи с отсутствием других заметных визуальных отличий».

Стабильный спрос компания также фиксирует на новые модели умных часов. Предзаказы на Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 по итогам первой недели также находятся на уровне показателей предыдущего поколения за аналогичный период.

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При этом наиболее заметную динамику среди других новинок показывают AirPods 5. Количество предзаказов на новые наушники на 20% превышает показатели предыдущего поколения.

Цены на новинки в каналах продаж «М.Видео» в период предзаказа: Apple Watch Series 12 (42 мм) — от 54 999 руб.; Apple Watch Series 12 (46 мм) — от 59 999 руб.; Apple Watch Ultra 4 — от 109 999 руб.; AirPods 5 (базовая версия) — 18 999 руб.; AirPods 5 (с кейсом для беспроводной зарядки) — 21 999 руб.; iPhone 18 Pro 256 ГБ — 174 999 руб.; iPhone 18 Pro Max 256 ГБ — 189 999 руб.; iPhone 18 Pro Max 512 ГБ — 219 999 руб.

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