«Аэромакс» завершила эксперимент по доставке избирательных бюллетеней в труднодоступную деревню Красноярского края при помощи БПЛА

ГК «Аэромакс» совместно с ЦИК России, избирательной комиссией Красноярского края и ТИК №2 Балахтинско-Новоселовского округа успешно завершили эксперимент по доставке избирательных бюллетеней беспилотной авиационной системой «Аэромакс А-5 м/л». Об этом CNews сообщил представитель «Аэромакса».

БАС выполнила полет из села Новоселово в деревню Куллог. Бюллетени были доставлены в участковую избирательную комиссию за 28 минут. После прибытия комиссия приступила к приемке и пересчету документации.

«Мы стали свидетелями реализации большого проекта», – отметил председатель избирательной комиссии Красноярского края Тарас Яскевич. По его словам, регион – второй в стране по площади после Якутии. Его протяженность с севера на юг составляет почти три тысячи километров, здесь много труднодоступных населенных пунктов: «Обычно доставка документации из Новоселово в Куллог наземным транспортом у членов УИК занимает несколько часов. Сегодня мы сделали это за считанные минуты. Я рад, что наш эксперимент удался. Он станет примером, который позволит в дальнейшем доставлять не только избирательную документацию в Красноярском крае, но и другие необходимые людям грузы – медикаменты, товары первой необходимости».

В эксперименте использовалась БАС «Аэромакс А-5 м/л» самолетного типа с функцией вертикального взлета и посадки. Максимальная скорость достигает 120 км/ч, расстояние – до 500 км, грузоподъемность – до 5 кг. Аппарат способен выполнять полет длительностью до 10 часов в полностью автономном режиме. Это одно самых долголетающих гражданских БВС на рынке.

По словам главного конструктора А-5 Александра Калугина, этим аппаратом в компании перевозили нефтяные пробы и другие грузы в разных климатических условиях, в том числе на Крайнем Севере и в Антарктиде, однако транспортировать бюллетени довелось впервые: «Мы сегодня показали, что подобная техника может использоваться не только в коммерческих интересах, но и для реализации социально значимых задач. Высокие технологии уже пришли в нашу повседневную жизнь. Хотелось бы, чтобы со временем их применение было не особенным или чрезвычайным, а рядовым событием».

Председатель территориальной избирательной комиссии Балахтинско-Новоселовского округа Лариса Белюкова отметила, что в деревне Куллог и окрестностях зарегистрировано 128 избирателей. Чтобы добраться до них, необходимо преодолеть часть пути на автомобиле, воспользоваться паромной переправой через Енисей и еще около часа ехать на авто. Беспилотная авиация существенно облегчила эту задачу: «Было волнительно и ответственно, потому что мы практически единственные в России удостоились чести принять участие в таком эксперименте».