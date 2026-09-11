«Юнирест» автоматизировала оценку ИТ-поставщиков с помощью BI.Zone GRC

Компания «Юнирест», управляющая брендом Rostic’s, завершила проект по централизации комплаенс-процессов. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Под брендом Rostic’s работает более 1350 ресторанов в 74 регионах России — такой масштаб бизнеса требовал перейти от фрагментарных инструментов к единому стандарту управления. Территориально распределенная структура и большое количество ручных процессов увеличивали операционные риски, а отсутствие единого подхода к контролю партнеров и поставщиков ИТ-услуг усложняло сквозной анализ цепочки поставок.

Внедрив платформу BI.Zone GRC, компания оцифровала данные контрагентов и автоматизировала оценку рисков 15 поставщиков ИТ-услуг, что существенно сократило нагрузку на команду.

Артём Венеров, лидер направления IT-проектов для франчайзи в «Юнирест», сказал: «Внедрение BI.Zone GRC позволило нам выстроить прозрачный и управляемый процесс оценки партнеров и поставщиков IT-решений. Мы значительно сократили трудозатраты и повысили качество контроля соответствия требованиям».

Для трансформации комплаенс-процессов реализованы следующие меры:

Централизация данных. Разрозненные сведения о партнерах собраны в единую систему, разработаны стандартизированные шаблоны для проведения оценки.

Автоматизация контроля. Настроен автоматический расчет показателей соответствия, а также механизмы согласования изменений и контроля устранения нарушений с назначением ответственных.

Управление прозрачностью. Внедрена система уведомлений и гибкая отчетность для принятия управленческих решений на основе актуальных данных.

Андрей Быков, руководитель BI.Zone GRC, отметил: «Мы сфокусировались не просто на автоматизации отдельных задач, а на создании экосистемы для управления партнерами и поставщиками IT-услуг. Это позволило компании повысить прозрачность на всех этапах оценки и перейти к системному управлению рисками».