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На «Госуслугах» стартовал приём заявлений на голосование на дому

Избиратели, которые не смогут прийти на участок по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, могут подать заявление на голосование на дому через «Госуслуги». Заявления на портале принимают до 23:59 мск 16 сентября. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Подать заявление могут избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти на избирательный участок в день голосования: из-за болезни, инвалидности или ухода за теми, кто в этом нуждается.

Как подать заявление. Проверьте, что ваша учётная запись на «Госуслугах» — подтверждённая, а данные в ней сопоставлены с данными регистра избирателей ЦИК России.

Подайте заявление, указав причину, по которой вы хотите проголосовать на дому.

Дождитесь решения избирательной комиссии. Статус заявления можно проверить в личном кабинете.

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Перед визитом члены участковой избирательной комиссии (УИК) позвонят вам и согласуют удобное время. В дни голосования члены УИК придут к вам с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Понадобится показать паспорт РФ.

Жители 32 регионов России могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Москвичи смогут проголосовать на mos.ru.

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