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Cloud.ru открыл доступ к OpenClaw 2.0 в облачном маркетплейсе

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, открыл публичное тестирование OpenClaw 2.0 — новой версии популярного open source ИИ-агента. Пользователи могут развернуть решение через маркетплейс Cloud.ru на отдельной виртуальной машине. Образ OpenClaw 2.0 предоставляется бесплатно, оплачиваются только используемые облачные ресурсы. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

OpenClaw 2.0 вышел 30 августа и стал крупнейшим обновлением проекта. Разработчики упростили установку и первоначальную настройку агента, переработали браузерное приложение и добавили возможности для совместной работы. При этом OpenClaw может работать с файлами, запускать команды и взаимодействовать с внешними сервисами, поэтому его использование требует контроля доступа к данным и инфраструктуре.

Cloud.ru сохраняет для OpenClaw 2.0 подход, который использовал при запуске публичного тестирования первой версии в феврале. Пользователи получают возможность протестировать к востребованный ИИ-инструмент в безопасной облачной среде. Для OpenClaw 2.0 компания подготовила отдельный образ и рекомендации по безопасной эксплуатации. Новая версия размещена в маркетплейсе отдельно от предыдущей. Пользователи могут продолжить работу с первой версией OpenClaw или параллельно развернуть OpenClaw 2.0 и проверить свои сценарии перед переходом. Такой подход позволяет избежать автоматического перехода на новую мажорную версию и самостоятельно принять решение о миграции.

За время публичного тестирования первой версии пользователи развернули в Cloud.ru более 1,5 тыс. виртуальных машин с OpenClaw. Основной интерес к инструменту проявляют инженеры и технические специалисты, которые используют его для экспериментов с персональной автоматизацией и собственными агентными сценариями.

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«Одна из задач Cloud.ru — давать пользователям возможность одними из первых пробовать технологии, которые сегодня формируют рынок ИИ. Но скорость появления новых инструментов не должна достигаться за счет безопасности. Поэтому мы изучаем технологию, готовим контролируемый сценарий запуска и рекомендации по эксплуатации и после этого открываем к ней доступ пользователям. Так мы поступили с первой версией OpenClaw и сохраняем этот подход для OpenClaw 2.0», — отметил Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

OpenClaw при этом остается одним из доступных пользователям вариантов работы с ИИ-агентами. Cloud.ru развивает платформу, которая позволяет использовать разные агентные решения в зависимости от задачи. В маркетплейсе наряду с OpenClaw доступны другие инструменты, включая «ГигаАгент», а в Agents Space пользователи могут работать с готовыми агентами и создавать собственных. Такой подход позволяет тестировать разные технологии и выбирать подходящие сценарии в инфраструктуре Cloud.ru.

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