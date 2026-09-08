Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС подключила к 1 Гбит/с ещё почти 5 тыс. семей Кировской области

МТС расширила сеть фиксированной связи в Кировской области, подключив с начала 2026 г. к высокоскоростному домашнему интернету около 5 тыс. домохозяйств. Основной объём работ пришёлся на Киров и Кирово-Чепецк — новые подключения затронули как жителей новостроек, так и вторичного жилья.

В областном центре доступ к сети на скорости до 1 Гбит/сек получили более 4 тыс. квартир, а в Кирово-Чепецке — ещё 600 семей. Такая пропускная способность позволяет без задержек смотреть 4K-видео на нескольких гаджетах, участвовать в онлайн-конференциях, мгновенно загружать большие файлы и играть в ресурсоёмкие игры. Кроме того, гигабитная инфраструктура становится базой для систем умного дома: видеонаблюдения, датчиков протечек и климатических контроллеров, которым необходимо стабильное соединение.

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

«В современных реалиях стабильный домашний интернет перешёл в разряд базовых потребностей — он нужен для работы, учёбы, общения и доступа к государственным сервисам. Мы видим устойчивый рост запросов на высокие скорости: сегодня всё чаще именно широкополосный доступ остаётся для семей единственной возможностью оставаться онлайн. Поэтому мы планомерно инвестируем в развитие сети и модернизацию оборудования, чтобы закрывать потребности даже самых активных пользователей. При этом наши пакетные предложения позволяют объединить домашний интернет, мобильную связь и телевидение, значительно экономя семейный бюджет», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

На сегодняшний день фиксированная сеть МТС работает в трёх крупнейших городах региона. Покрытие многоэтажной застройки в Кирове составляет 94%, в Кирово-Чепецке — 85%, в Слободском — 55%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

В России разработана сверхлегкая антенна из углепластика для космоса и БПЛА

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Половина операторов связи обманывает власти. Они не доплатили миллиарды на строительство оптоволоконных линий и улучшение связи

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Российский производитель оптоволокна сумел кратно сократить долги перед Сбербанком

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще