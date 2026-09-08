МТС подключила к 1 Гбит/с ещё почти 5 тыс. семей Кировской области

МТС расширила сеть фиксированной связи в Кировской области, подключив с начала 2026 г. к высокоскоростному домашнему интернету около 5 тыс. домохозяйств. Основной объём работ пришёлся на Киров и Кирово-Чепецк — новые подключения затронули как жителей новостроек, так и вторичного жилья.

В областном центре доступ к сети на скорости до 1 Гбит/сек получили более 4 тыс. квартир, а в Кирово-Чепецке — ещё 600 семей. Такая пропускная способность позволяет без задержек смотреть 4K-видео на нескольких гаджетах, участвовать в онлайн-конференциях, мгновенно загружать большие файлы и играть в ресурсоёмкие игры. Кроме того, гигабитная инфраструктура становится базой для систем умного дома: видеонаблюдения, датчиков протечек и климатических контроллеров, которым необходимо стабильное соединение.

«В современных реалиях стабильный домашний интернет перешёл в разряд базовых потребностей — он нужен для работы, учёбы, общения и доступа к государственным сервисам. Мы видим устойчивый рост запросов на высокие скорости: сегодня всё чаще именно широкополосный доступ остаётся для семей единственной возможностью оставаться онлайн. Поэтому мы планомерно инвестируем в развитие сети и модернизацию оборудования, чтобы закрывать потребности даже самых активных пользователей. При этом наши пакетные предложения позволяют объединить домашний интернет, мобильную связь и телевидение, значительно экономя семейный бюджет», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

На сегодняшний день фиксированная сеть МТС работает в трёх крупнейших городах региона. Покрытие многоэтажной застройки в Кирове составляет 94%, в Кирово-Чепецке — 85%, в Слободском — 55%.