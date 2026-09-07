Самокаты сократили время поездок по Тюмени почти вдвое

МТС и сервис кикшеринга «Юрент» проанализировали маршруты пользователей в городе Тюмени и выяснили, что поездки на электросамокатах на ряде городских маршрутов могут быть почти в два раза быстрее, чем на общественном транспорте. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование показало, что в Тюмени самокат позволяет сократить время в пути в среднем на 47%. Одна из причин экономии времени связана с особенностями городской транспортной системы. Общественный транспорт рассчитан на массовые маршруты: автобус или трамвай может объезжать целый район, делать множество остановок и не всегда довозить пассажира до нужной точки. Самокат позволяет выстраивать более прямой маршрут и быстрее добираться до места назначения.

Возможность сократить время на дорогу заметна на городских маршрутах. Например, от улицы Дзержинского до набережной Туры поездка на самокате занимает около 6 мин, тогда как на общественном транспорте — около 15 мин. Еще заметнее разница на маршруте от Большого драматического театра до Цветного бульвара: на самокате поездка занимает около 9 мин против 20 мин на общественном транспорте. От гостиницы «Восток» до Сквера Николая Машарова на самокате можно добраться примерно за 11 минут, тогда как на общественном транспорте дорога занимает около 15 мин.

Днем пользователи чаще выбирают самокат для самых разных городских дел — от поездки в магазин до посещения спортивного зала. Согласно опросу пользователей «Юрент», 49% пользователей берут устройство в течение дня для поездок длиной до 2 км — например, чтобы добраться до остановок общественного транспорта (74%), кафе или места встречи (65%) или магазина (48%). Нередко самокат используют и для дел, которые приходится решать в рабочее время: например, чтобы быстро доехать в МФЦ, банк или другое учреждение (45%).

В Тюмени также зафиксирован рост числа вечерних поездок, при этом заметно увеличилась доля женской аудитории: в текущем году она достигла 36% (годом ранее — 32%). Кроме того, в 2026 г. средняя продолжительность поездки по всей России снизилась до 9,6 мин. Это свидетельствует о том, что пользователи перестали рассматривать кикшеринг как развлечение и активно применяют электросамокаты в качестве транспорта «последней мили». Они успешно решают задачу передвижения на короткие расстояния, помогая быстро добираться от остановок общественного транспорта до финальной точки — дома или офиса.