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«Рег.облако»: Рынок облачных ускорителей среднего сегмента смещается в сторону малого и среднего бизнеса

По данным провайдера облачных и Bare metal решений «Рег.облака», по итогам первого полугодия 2026 г. на модели Nvidia A4000 и A5000 пришлось порядка 90% спроса на Cloud GPU со стороны сегмента МСБ. Абсолютным лидером стала конфигурация Nvidia A4000 с 16 ГБ памяти: объем оплаченных ресурсов на данной карте увеличился в 13,5 раза в годовом выражении. На втором месте — Nvidia A5000 (24 ГБ), с долей 38,5%. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Российский рынок GPU-инфраструктуры шире, чем обучение больших ИИ-моделей и использование флагманских ускорителей. Для многих небольших и средних компаний GPU становятся инструментом прикладных задач: в 2026 г. 62,5% клиентов Cloud GPU «Рег.облака» использовали одну GPU-конфигурацию, еще 30,1% — от двух до четырех. Такой профиль потребления ближе к точечному подключению ускорителей под конкретные рабочие сценарии, чем к строительству крупных GPU-кластеров. В этих случаях бизнесу важна не максимальная производительность, а баланс между мощностью, доступностью и стоимостью запуска.

«На рынке много внимания получают флагманские ускорители, но реальные клиентские сценарии часто устроены иначе. Не каждой задаче нужен H100, H200 или B200. Для большого числа проектов достаточно средних GPU, которые можно быстро подключить и использовать без закупки оборудования. Поэтому спрос растет не только в верхнем сегменте, но и в более прикладном, где компаниям важна достаточная производительность под каждодневные небольшие задачи. Кроме того, Cloud GPU стали использовать дольше трех месяцев на 14% больше компаний», — сказал Сергей Белов, операционный директор «Рег.облака».

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При этом рынок GPU-инфраструктуры фактически развивается по двум сценариям: Cloud GPU чаще используют малые и средние компании для быстрого старта, тестирования и регулярных прикладных задач, где важна доступность без капитальных затрат, а GPU Bare metal — для более тяжелых и долгосрочных нагрузок, требующих изолированной инфраструктуры, высокой производительности и предсказуемой конфигурации. Это подтверждается ростом потребления ресурсов на 33% и увеличением среднего чека на конфигурацию почти в 2,8 раза.

Ранее «Рег.облако» фиксировал рост спроса на мощные GPU-конфигурации с картами H100, H200 и B200 со стороны крупного бизнеса и компаний, переводящих ИИ-нагрузки в промышленную эксплуатацию. Новые данные демонстрируют устойчивый «второй эшелон» спроса, где средние GPU становятся основой цифровой производственных рутинных задач небольших компаний.

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