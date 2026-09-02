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«МегаФон» совершенствует сеть в пригородах Брянска

Инженеры «МегаФона» продолжают развивать сеть в пригородах Брянска. В начале лета 2026 г. связисты модернизировали телеком-оборудование в поселке Белые Берега, а в конце августа 2026 г. ввели в эксплуатацию новую базовую станцию в селе Отрадное. Теперь для местных жителей связь стала более надежной, а скорость мобильного интернета выросла вдвое и доходит до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Из-за близости к областному центру, расстояние от Отрадного до Брянска составляет менее 5 километров, эта территория является одной из наиболее перспективных для строительства. В течение года здесь были построены многоквартирные дома, и население Отрадного увеличилось на в 1,5 раза. Сейчас здесь насчитывается более 4000 жителей, и село считается одним из самых густонаселенных в регионе. Скоро жителей будет еще больше — рядом с микрорайоном возводится коттеджный поселок, продолжается строительство частных домов и таунхаусов.

При запуске телеком-оборудования связисты использовали комбинацию разных частот: высокие и средние обеспечивают быстрый интернет, а низкие — стабильный сигнал даже внутри помещений и на больших расстояниях. Такой подход позволил создать бесшовную сеть, охватывающую село и его окрестности, пролегающие рядом автодороги и развязки.

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«Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть, что позволяет своевременно увеличивать ее пропускную способность, а также изучаем планы строительства новых кварталов для координации наших технических мероприятий. Новые микрорайоны потребляют трафик особенно активно: в молодых семьях многие работают онлайн, используют «умный дом», различные цифровые сервисы и мессенджеры. Видя растущую нагрузку в этих локациях, мы оперативно реагируем — устанавливаем новые базовые станции с расчетом на перспективу», — сказал директор «МегаФона» в Брянской области Александр Кропачев.

В 2026 г. инженеры оператора провели апгрейд сети в областном центре, в поселке Белые Берега, что в 15 километрах от Брянска, а также в Карачевском, Гордеевском, Новозыбковском, Жуковском, Мглинском, Красногорском, Выгоничском районах Брянской области. Всего с начала 2026 г. в регионе было построено и модернизировано уже более 150 базовых станций.

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