Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Контур.Толк» первым среди коммуникационных платформ запустил ИИ-решение для работы над проектами

«Контур.Толк» запустил новые ИИ-функции для работы команд над проектами. Релиз меняет привычную логику работы с корпоративными коммуникациями и не имеет аналогов среди отечественных коммуникационных платформ. Вместо отдельных записей и протоколов по каждой встрече «Толк» теперь формирует единый контекст вокруг проекта или задачи независимо от того, сколько обсуждений прошло и какие материалы появились в процессе работы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В основе нового подхода — «Темы», которые объединяют историю проекта в одном месте. Чтобы узнать статус, ход работ и вспомнить, о чем договорились на встречах, не нужно пересматривать серию записей. Исчерпывающая информация будет доступна в несколько кликов.

По данным исследования «Контур.Толка», 61% команд сталкиваются со срывами дедлайнов из-за потерь информации при передаче между командами, а на восстановление контекста после встреч может уходить до часа. При этом сама фиксация разговора решает только часть проблемы: протокол показывает, что происходило на конкретной встрече, но не дает целостной картины того, как развивался проект.

Полина Зонова, руководитель разработки «Контур.Толка»: «Корпоративные коммуникации долго развивались вокруг отдельных событий: провести встречу, сохранить запись, сделать расшифровку или протокол. Но бизнес работает не встречами, он работает проектами, которые могут длиться месяцами и включать десятки обсуждений и разные рабочие материалы. Поэтому следующий шаг для нас — не просто лучше фиксировать каждую коммуникацию, а сохранять и переиспользовать контекст целиком. «Темы» позволяют собрать его вокруг проекта, а ИИ помогает быстро понять, что уже произошло, к чему пришла команда и что делать дальше».

Новый раздел «Темы» объединяет связанные с одним проектом материалы и выстраивает их в хронологическом порядке. В тему могут входить записи и расшифровки встреч, заметки и доски. Пользователь может собрать тему самостоятельно или принять рекомендацию системы: «Толк» анализирует содержание накопленных материалов и предлагает объединить те, которые относятся к одному контексту. При этом решение остается за пользователем. Рекомендацию можно принять или отклонить, а любой материал добавить в тему или убрать из нее.

Внутри «Тем» работает ИИ-ассистент. В отличие от привычного протокола встречи, он работает со всеми доступными материалами темы и помогает получить актуальную картину проекта без необходимости последовательно просматривать записи и документы.

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

Сейчас ассистент поддерживает три основных сценария: показывает текущее состояние проекта и ключевые договоренности; собирает информацию о задачах и договоренностях, которые появились в ходе работы; помогает определить, какие вопросы и действия стоит вынести на следующий этап работы.

Одновременно «Контур.Толк» запустил загрузку внешних аудио- и видеофайлов. Теперь в раздел «Записи» можно добавить встречу, которая прошла в другом сервисе, интервью, вебинар, разговор с диктофона или другую запись. «Толк» автоматически подготовит расшифровку, после чего по тексту можно искать информацию, а самой записью делиться с коллегами. Так материалы внешних встреч можно хранить и использовать вместе с записями, сделанными непосредственно в «Толке». Поддерживаются форматы mp3, wav, mp4, mkv, aac, m4a, ogg, flv и mov, максимальный размер файла — 2 ГБ.

Еще одно обновление — онлайн-транскрипция. С сентября 2026 г. речь участников встречи будет распознаваться в реальном времени и появляться на экране с задержкой около одной-двух секунд. Если пользователь опоздал на встречу, отвлекся или не расслышал часть разговора, он сможет промотать текст назад и восстановить контекст, не прерывая других участников и не дожидаясь окончания звонка. Функция также может быть полезна в компаниях, где работают слабослышащие сотрудники.

«Темы» уже появились в облачных версиях «Контур.Толка» на тарифе «Профи» и выше бесплатно. Также с сентября 2026 г. будет доступна онлайн-транскрипция. До 1 ноября 2026 г. клиенты платных тарифов смогут пользоваться новыми функциями бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Российский гигант проката самокатов растет за счет Бразилии и Мексики и релоцирует туда флот

Управление управленцами: как перестать быть узким местом собственной команды

«Алисе» дадут полный карт-бланш. Нейросеть «Яндекса» получит доступ к банковским приложениям и персональным данным россиян

Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще