Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Инфосистемы Джет» внедрила IDM-систему JIM для управления правами доступа

«Инфосистемы Джет» внедрила систему управления идентификацией и доступом Jet Identity Master (JIM). Новое решение автоматизирует жизненный цикл учетных записей и обеспечивает прозрачный контроль привилегий, помогая бизнесу устранить уязвимости информационной безопасности и снизить нагрузку на ИТ-службы. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Принцип работы платформы строится на непрерывном взаимодействии кадровых систем, бизнес-правил и целевых ресурсов. JIM подключается к кадровым системам предприятия, фиксирует любые изменения в статусе персонала и автоматически применяет настроенные ролевые модели. Благодаря открытой архитектуре ConnID и адаптации под контейнеризированные среды Kubernetes и Docker, система легко масштабируется и бесшовно интегрируется в уже существующий ИТ-ландшафт без необходимости перестройки внутренних регламентов компании.

Внедрение платформы позволяет реализовать механизм минимально необходимого набора прав, корректно управлять доступами при совместительстве и получать исчерпывающую отчетность для аудитов. В результате служба информационной безопасности получает полную картину того, кто, куда и на каком основании имеет доступ, а ИТ-специалисты освобождаются от рутины.

С первого дня система взяла под управление 2388 пользователей и была интегрирована с восемью корпоративными системами. За три месяца работы в продуктивной среде через JIM прошло 355 кадровых событий, что для организации масштаба «Инфосистемы Джет» эквивалентно автоматической отработке порядка 5% штатного состава только по операциям приема. Параллельно команда разработки выпустила несколько релизов платформы — показательный для нового продукта результат, отражающий его переход в фазу стабилизации и функциональной зрелости.

«Запуская JIM, мы, как интегратор, ставили перед собой цель создать систему, которую легко адаптировать под процессы без кастомизации — вместо того чтобы подгонять процессы под сложную монолитную систему или наращивать такой объем кастомных доработок, за которыми уже не видно исходного решения», — сказал Алексей Гришин, директор центра прикладных систем безопасности, «Инфосистемы Джет».

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы Цифровизация

Решение внесено в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволяет использовать его в государственных и коммерческих организациях, которые обязаны перейти на отечественное ПО для критически важной информационной инфраструктуры с 2025 г.

Система JIM уже доступна для корпоративных заказчиков, а получить информацию о стоимости и вариантах внедрения можно через форму обратной связи на официальном сайте разработчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Автоматизация бьет по кассирам и продавцам в российской рознице. В главной опасности женщины

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Россияне создали метод защиты от квантового взлома

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще