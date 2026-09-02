«Инфосистемы Джет» внедрила IDM-систему JIM для управления правами доступа

«Инфосистемы Джет» внедрила систему управления идентификацией и доступом Jet Identity Master (JIM). Новое решение автоматизирует жизненный цикл учетных записей и обеспечивает прозрачный контроль привилегий, помогая бизнесу устранить уязвимости информационной безопасности и снизить нагрузку на ИТ-службы. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Принцип работы платформы строится на непрерывном взаимодействии кадровых систем, бизнес-правил и целевых ресурсов. JIM подключается к кадровым системам предприятия, фиксирует любые изменения в статусе персонала и автоматически применяет настроенные ролевые модели. Благодаря открытой архитектуре ConnID и адаптации под контейнеризированные среды Kubernetes и Docker, система легко масштабируется и бесшовно интегрируется в уже существующий ИТ-ландшафт без необходимости перестройки внутренних регламентов компании.

Внедрение платформы позволяет реализовать механизм минимально необходимого набора прав, корректно управлять доступами при совместительстве и получать исчерпывающую отчетность для аудитов. В результате служба информационной безопасности получает полную картину того, кто, куда и на каком основании имеет доступ, а ИТ-специалисты освобождаются от рутины.

С первого дня система взяла под управление 2388 пользователей и была интегрирована с восемью корпоративными системами. За три месяца работы в продуктивной среде через JIM прошло 355 кадровых событий, что для организации масштаба «Инфосистемы Джет» эквивалентно автоматической отработке порядка 5% штатного состава только по операциям приема. Параллельно команда разработки выпустила несколько релизов платформы — показательный для нового продукта результат, отражающий его переход в фазу стабилизации и функциональной зрелости.

«Запуская JIM, мы, как интегратор, ставили перед собой цель создать систему, которую легко адаптировать под процессы без кастомизации — вместо того чтобы подгонять процессы под сложную монолитную систему или наращивать такой объем кастомных доработок, за которыми уже не видно исходного решения», — сказал Алексей Гришин, директор центра прикладных систем безопасности, «Инфосистемы Джет».

Решение внесено в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволяет использовать его в государственных и коммерческих организациях, которые обязаны перейти на отечественное ПО для критически важной информационной инфраструктуры с 2025 г.

Система JIM уже доступна для корпоративных заказчиков, а получить информацию о стоимости и вариантах внедрения можно через форму обратной связи на официальном сайте разработчика.