Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» получил лицензию на переработку пластика

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошел в реестр утилизаторов пластика. Теперь столичный бизнес сможет сдавать на переработку самые распространенные виды упаковки, включая полипропилен и полистирол. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает развитие экологически ориентированных производств. Важный шаг в сторону формирования экономики замкнутого цикла — включение резидента ОЭЗ “Технополис Москва” в специальный реестр. Столичный бизнес получил партнера, который взял на себя переработку самых распространенных видов упаковки. Завод превращает пластик во вторичную полимерную гранулу — из этого сырья производят новые строительные материалы, автокомпоненты и другие изделия», — сказал Максим Ликсутов.

Переработкой пластика занимается компания «Экопласт». Технологическим преимуществом предприятия является линия с функцией автоматического разделения компонентов. Оборудование справляется со сложным полимерным сырьем — пластиками из электронного и электротехнического оборудования, где в одном потоке смешаны разные полимеры, металлические включения, покрытия и наполнители. Разделение компонентов дает на выходе чистый моно-полимер.

Производственный цикл включает сортировку, очистку, измельчение, компаундирование и гранулирование. Контроль качества встроен в каждый этап — от отбора исходного сырья до выпуска готовой партии. Мощности предприятия позволяют обслуживать крупные компании, которые заинтересованы в ответственной утилизации своего пластика.