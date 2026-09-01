Напоминания и викторины: «Сферум» запускает новые сервисы к учебному году

В 2026–2027 учебном году «Сферум» запускает новый функционал. Обновления в сервисе стали частью стратегии по развитию «Сферума» как платформы полезных сервисов для образования. Об этом CNews сообщили представители VK.

Педагогам в образовательном пространстве «Сферум» в национальном мессенджере Mах становится доступен сервис полезных уведомлений «Напоминатель». Он позволяет создавать и отправлять напоминания коллегам, ученикам и их родителям. Пользователь может задать название и описание напоминания, выбрать дату и время отправки либо отправить сообщение сразу, а также определить получателей: отдельные чаты, конкретных пользователей или одновременно оба варианта. Получатели видят напоминание в чате или личных сообщениях от специального бота.

Сервис поддерживает полный цикл работы с напоминаниями: на главной странице отображаются запланированные и уже отправленные сообщения, уже созданные напоминания можно редактировать или удалять, а ранее отправленные – просматривать и использовать как основу для нового. Таким образом, «Напоминатель» помогает педагогам заранее организовать коммуникацию с учениками, родителями и коллегами и не отправлять важные сообщения вручную в нужный момент. Позднее в сентябре в сервисе «Напоминатель» также по плану будет реализована возможность использовать готовые шаблоны.

Кроме того, в течение сентября на платформе появятся новый сервис «Викторины и тесты» для проверки знаний учащихся. Он даст возможность как создавать уникальные викторины, так и использовать готовые тесты. Причем можно будет запускать и индивидуальные, и командные викторины, и даже целые соревнования между классами и школами.

«Сферум» также запустил функцию трансляций. Педагоги могут использовать их для дистанционных собраний, совещаний, вебинаров. В качестве зрителей можно пригласить всех – коллег, учеников, родителей, бабушек, дедушек, учителей из других школ. Они могут подключиться даже без профиля в «Сферуме» или Mах.

«С этого учебного года «Сферум» выходит на новый этап развития и становится платформой сервисов, контента и проектов для обучения и общения. Мы активно будем развивать уже существующие сервисы, а также запускать новые. Все они будут строиться по принципу поддержки и помощи педагогам, родителям и детям. Таким образом, «Сферум» становится единой точкой доступа к привычным учебным чатам и сервисам для учебы, к полезному верифицированным контенту и дополнительному образованию, спорту и культуре. В самое ближайшее время мы представим еще несколько сервисов, которые будут полезны педагогам, учащимся и их родителям», – сказал вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Еще одно стратегические нововведение – партнерство с ключевыми игроками системы образования. Так, в июне «Сферум» объявил о начале сотрудничества с издательством «Просвещение», и уже осенью стороны планируют представить совместный сервис домашних заданий.

«Викторины и тесты» запускаются при поддержке платформы «Учи.ру».