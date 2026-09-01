Разделы

Веб-сервисы
|

Напоминания и викторины: «Сферум» запускает новые сервисы к учебному году

В 2026–2027 учебном году «Сферум» запускает новый функционал. Обновления в сервисе стали частью стратегии по развитию «Сферума» как платформы полезных сервисов для образования. Об этом CNews сообщили представители VK.

Педагогам в образовательном пространстве «Сферум» в национальном мессенджере Mах становится доступен сервис полезных уведомлений «Напоминатель». Он позволяет создавать и отправлять напоминания коллегам, ученикам и их родителям. Пользователь может задать название и описание напоминания, выбрать дату и время отправки либо отправить сообщение сразу, а также определить получателей: отдельные чаты, конкретных пользователей или одновременно оба варианта. Получатели видят напоминание в чате или личных сообщениях от специального бота.

Сервис поддерживает полный цикл работы с напоминаниями: на главной странице отображаются запланированные и уже отправленные сообщения, уже созданные напоминания можно редактировать или удалять, а ранее отправленные – просматривать и использовать как основу для нового. Таким образом, «Напоминатель» помогает педагогам заранее организовать коммуникацию с учениками, родителями и коллегами и не отправлять важные сообщения вручную в нужный момент. Позднее в сентябре в сервисе «Напоминатель» также по плану будет реализована возможность использовать готовые шаблоны.

Кроме того, в течение сентября на платформе появятся новый сервис «Викторины и тесты» для проверки знаний учащихся. Он даст возможность как создавать уникальные викторины, так и использовать готовые тесты. Причем можно будет запускать и индивидуальные, и командные викторины, и даже целые соревнования между классами и школами.

«Сферум» также запустил функцию трансляций. Педагоги могут использовать их для дистанционных собраний, совещаний, вебинаров. В качестве зрителей можно пригласить всех – коллег, учеников, родителей, бабушек, дедушек, учителей из других школ. Они могут подключиться даже без профиля в «Сферуме» или Mах.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

«С этого учебного года «Сферум» выходит на новый этап развития и становится платформой сервисов, контента и проектов для обучения и общения. Мы активно будем развивать уже существующие сервисы, а также запускать новые. Все они будут строиться по принципу поддержки и помощи педагогам, родителям и детям. Таким образом, «Сферум» становится единой точкой доступа к привычным учебным чатам и сервисам для учебы, к полезному верифицированным контенту и дополнительному образованию, спорту и культуре. В самое ближайшее время мы представим еще несколько сервисов, которые будут полезны педагогам, учащимся и их родителям», – сказал вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Еще одно стратегические нововведение – партнерство с ключевыми игроками системы образования. Так, в июне «Сферум» объявил о начале сотрудничества с издательством «Просвещение», и уже осенью стороны планируют представить совместный сервис домашних заданий.

«Викторины и тесты» запускаются при поддержке платформы «Учи.ру».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Водительские права больше не нужны. Автовладельцы смогут предъявлять цифровые документы в Мах

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры

Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

В работе логистического сервиса СДЭК сбои. Компания заявляет, что у нее все идет по плану

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще