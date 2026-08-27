Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Башкирии жителей села XVIII века обеспечили связью

В Дюртюлинском районе республики расширили покрытие сети 4G. Дополнительное оборудование в старинном селе Исмаилово с населением более 1700 человек запустил «МегаФон». Сейчас здесь доступна скорость загрузки интернет-данных до 85 Мбит/c. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Исмаилово расположено в 18 километрах от районного центра Дюртюли и в 140 километрах от столицы Башкирии. В исторических документах поселение упоминается еще с XVIII века. В частности, во время Отечественной войны 1812 г. здесь сформировали два конных полка, прозванных французами «северными амурами». Сегодня в селе работают школа, клуб, мечеть. Рядом расположены живописные водоемы, к которым приезжают из соседних населенных пунктов для отдыха.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

«Мы задействовали в локации сразу низкие и средние диапазоны частот. Такое решение обеспечивает высокое качество голосовой связи и передачу данных на широкой территории. Потребность в этом высока: местные жители активно общаются онлайн, смотрят видео в высоком разрешении, пользуются банковскими и государственными сервисами», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Башкирии Александр Брыков.

Запуск телеком-оборудования в Исмаилово стал логичным продолжением программы по развитию сети в небольших населенных пунктах республики. Ранее жители еще 12 небольших сел и деревень получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету оператора по программе «Устранение цифрового неравенства». Ежемесячный общий трафик сельчан в регионе с начала года вырос на 15%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

Доходы МТС от телекома и медиа растут, а от финтеха и рекламы падают

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

Россияне будут платить за сотовую связь цифровыми рублями. Пока по желанию

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

ФСБ согласовала критерии блокировки телефонных номеров. В опасности SIM-карты из криминальных схем, номера из «черных списков» ЦБ и звонки из-за границы с подменой номера

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще