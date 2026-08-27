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Сервер и моноблок «Росэл» получили высший статус локализации в Реестре российской промышленной продукции

Сервер Т2М и моноблок Т2М, разработанные холдингом «Росэл», включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Продукции присвоен статус изделий первого уровня – высшей степени локализации. Внесение в реестр подтверждает российское происхождение оборудования и открывает доступ к проектам, требующим использования отечественных решений. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Моноблок Т2М – автоматизированное рабочее место в едином корпусе с монитором, построенное на процессорном модуле E2C3-COM. Устройство обеспечивает комплексную обработку и хранение информации. Сервер Т2М работает на высокопроизводительном процессоре «Эльбрус-16С» и предназначен для получения, обработки, хранения и выдачи данных в автономных и распределенных вычислительных сетях. Он может использоваться как самостоятельный узел или в составе масштабируемой ИТ-инфраструктуры.

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Росэл

Совместное использование сервера и моноблока позволяет формировать отечественную вычислительную среду полного цикла – от пользовательских рабочих мест до серверных кластеров. Такой комплекс подходит для защищенной обработки, хранения и передачи информации в государственных и коммерческих организациях, а также на объектах с повышенными требованиями к безопасности данных.

Оборудование разработал Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука (входит в «Росэл»).

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Росэл

«Включение сервера и моноблока Т2М в Реестр российской промышленной продукции подтверждает готовность отечественных вычислительных решений к применению в задачах, где важны технологическая независимость, надежность и защита информации. Совместное использование оборудования позволяет создавать инфраструктуру на базе российских процессорных платформ – от автоматизированного рабочего места до серверных и кластерных систем», – отметил генеральный директор института Александр Ким.

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