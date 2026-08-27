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От звонка до нейросетей: «МегаФон» усилил сеть в двух районах Воронежской области

Села Воронежской области живут в ритме мегаполиса. С начала августа 2026 г. пользователи в ряде населенных пунктов Кантемировского и Бобровского районов уже сгенерировали объем трафика, сравнимый с просмотром 10 тысяч эпизодов сериала. В ответ на динамику «МегаФон» запустил новые базовые станции, которые обеспечат стабильную связь даже в моменты повышенной нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Кантемировском районе новое покрытие появилось в северной части рабочего поселка Кантемировка, селе Бондарево и на хуторе Соленый. В Бобровском районе доступ к мобильным услугам теперь смогут оценить жители сел Анновка и Песковатка. Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование на юге города Боброва в микрорайоне Чукановка, что позволило увеличить скорость интернета и обеспечить стабильную работу даже при высокой нагрузке на сеть.

Актуальность инвестиций в инфраструктуру подтверждается статистикой оператора: только в августе пользователи в этих локациях совершили более 350 тыс. минут звонков и сгенерировали трафик, эквивалентный просмотру 10 тыс. эпизодов популярных сериалов. Пик активности приходится на начало рабочей недели — в понедельник объем трафика возрастает на 30% по сравнению со среднедневным показателем, что свидетельствует о высокой востребованности связи для решения рабочих и бытовых задач.

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

«Мы видим, как стремительно меняется образ жизни наших абонентов в сельской местности: связь перестала быть просто способом позвонить, а стала неотъемлемой частью работы, образования и досуга. Запуск новых базовых станций в Кантемировском и Бобровском районах — это наш реальный вклад в качество жизни свыше 12 тыс. жителей Воронежской области», — отметила Мария Мамедова, директор «МегаФона» в Воронежской области.

Жители этих территорий теперь могут общаться с родными, работать и учиться удаленно, пользоваться государственными услугами онлайн, генерировать тесты и изображения в нейросетях, смотреть видеоконтент и быстро загружать файлы.

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