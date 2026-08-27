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Эксперты МТС приняли участие в подготовке преподавателей СПО на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана

МТС сообщила о том, что эксперты компании приняли участие в подготовке образовательной программы для преподавателей СПО структурного подразделения МГТУ им. Н. Э. Баумана – «Баумантех». Образовательный формат, реализуемый в рамках федерального проекта Минпросвещения – «Профессионалитет», объединил более 200 преподавателей колледжей и техникумов из разных регионов России. Эксперты МТС провели для них лекции и практические занятия

Программа «Баумантех» охватила ключевые направления подготовки специалистов по современным направлениям информационных технологий и безопасности. Обучение для четырех потоков преподавателей организаций среднего профессионального образования в 2026 г. проводили действующие преподаватели-практики кафедры ИУ10 «Защита информации» совместно с представителями компаний-партнеров, включая МТС. Сочетание академической программы и отраслевой экспертизы обеспечивает высокий уровень практической подготовки участников, подчеркивают организаторы.

Перед преподавателями в рамках курса выступили ведущие сотрудники МТС в сфере информационной безопасности, чтобы рассказать об актуальных задачах отрасли. В теоретической части программы участники изучили способы противодействия телефонному и цифровому мошенничеству, принципы защиты корпоративных систем и обеспечения безопасности ПО на всех этапах его создания (РБПО). Отдельное внимание уделили направлениям AppSec и поиска уязвимостей.

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«МТС системно инвестирует в развитие кадров для российской IT и телеком-отраслей, и работа с преподавателями системы среднего профессионального образования – важная часть этой работы. Делясь с педагогами практическими кейсами и актуальными технологиями, мы помогаем им передавать студентам знания, которые действительно востребованы на рынке труда», – сказал директор департамента информационной безопасности МТС Эдуард Фалилеев.

По итогам прохождения образовательных курсов «Баумантех» преподаватели получили актуальные учебно-методические материалы и практические разработки для использования при обновлении образовательных программ своих колледжей и техникумов.

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