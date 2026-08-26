Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

Россияне разработали БПЛА нового поколения. Он может летать и как самолет, и как вертолет

Инженеры из Казани разработали дрон, который способен переключаться из режима горизонтального полета в режим зависания, как у вертолета, без ущерба надежности и энергоэффективности. Конкурентам пока не удалось решить эту задачу.

Дрон с новыми возможностями

В Казанском авиационном институте (Национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, КНИТУ-КАИ) создан БПЛА, способный совмещать режимы зависания и горизонтального полета, сообщил вуз на своем сайте.

Это дрон вертикального взлета и посадки. За распределение тяги при смене режимов полета в нем отвечает программно-аппаратной комплекс (ПАК). На устройство уже получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Российским инженерам удалось решить проблемы с высоким энергопотреблением и слабой устойчивостью к боковому ветру в режиме зависания, которые есть у конкурирующих разработок.

Решение сложной задачи

У известных БПЛА, в которых реализован переход из режима висения в горизонтальный полет, эта задача обычно решается посредством механического изменения ориентации подъемных двигателей, сказали исследователи. Запатентованные ранее модели имеют недостатки, к которым относятся невысокая надежность, низкая эффективность крейсерского полета, низкая устойчивость к боковому ветру в режиме зависания. Высокое энергопотребление таких устройств сильно ограничивает дальность полета.

kai700.jpg
КАИ
Надежность дрона КАИ достигается простотой конструкции

Летательный аппарат, созданный в КАИ, содержит корпус с крылом и минимум четырьмя стационарно закрепленными подъемными электрическими двигателями. Управление пространственным положением и переключение режимов осуществляет ПАК.

Программно-аппаратный комплекс стабилизирует аппарат на основе данных датчиков и спутниковой навигации. Он регулирует частоту вращения каждого двигателя, последовательно перераспределяет между ними тягу и обеспечивает нужный наклон корпуса в процессе разгона, а также для обратного перехода в вертикальный режим.

Энергопотребление при горизонтальном полете достигается благодаря формированию аэродинамической подъемной силы крыла и отключения подъемных двигателей. Надежность усиливается за счет более простой конструкции и отсутствия механических приводов.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

«Снижение массы и конструкционной сложности достигается тем, что подъемные двигатели закреплены стационарно, а управление направлением тяги осуществляется исключительно изменением частоты вращения двигателей, без применения механических приводов изменения ориентации моторов», — рассказал ведущий инженер Научно-исследовательской лаборатории «Специализированный центр компетенции «Технологии композитов» КНИТУ-КАИ Никита Семин.

Четкое разделение фаз полета, где системы работают по очереди — либо как мультикоптеры, либо как самолеты с отключенными коптерными моторами, — правильный подход, пояснил «Известиям» главный конструктор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин. По его словам, попытки заставить две системы работать параллельно приводят к тому, что дроны «так и остаются в новостях».

Применение сочетания вертикального и горизонтального режимов

По словам представителей КАИ, их беспилотник можно использовать в сферах, где требуется переход между вертикальным и горизонтальным режимами полета — в авиационном мониторинге, картографии, поисково-спасательных операциях, логистике и др.

Эксперт рынка Национальной технической инициативы «Аэронет» Артем Богатырев привел «Известиям» пример такой работы дрона — осмотр протяженного маршрута (береговая линия, лесной массив или трасса трубопровода) и длительное наблюдение за объектом поиска после обнаружения.

«В военной сфере преимущество конструкции — в полной независимости от взлетно-посадочных полос или пускового оборудования. Такие аппараты способны работать с любой необорудованной площадки. Причем, в отличие от классических мультикоптеров, они менее уязвимы для средств поражения из-за высокой скорости крейсерского полета. Чем быстрее беспилотник, тем сложнее его перехватить или сбить», — добавил военный эксперт Юрий Лямин.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

В России придумали простой и дешевый способ получать из спирта нанотрубки для электроники

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

США принуждают главную мировую компанию в сфере микроэлектроники прекратить сотрудничать с Китаем. Отказ повлечет суровые последствия

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Решена важная проблема фотонной электроники. Найден способ передачи оптических сигналов на большие расстояния

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще