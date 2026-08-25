В Сеченовском университете разрабатывают VR-тренажер для развития когнитивных функций у детей с аутизмом

Молодые ученые Цифровой кафедры Сеченовского университета разрабатывают уникальный VR-тренажер для тренировки когнитивных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Новый цифровой продукт поможет развивать память, внимание и способность к самоконтролю у детей с ментальными нарушениями. А специалистам он предоставит объективные данные для отслеживания прогресса в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Цель проекта молодых ученых — создать безопасный цифровой инструмент, который через игру поможет детям с РАС улучшить когнитивные навыки. Ребенок надевает VR-шлем и погружается в интерактивную среду, где ему предлагается выполнять различные задания. Например, сортировать фрукты и овощи по корзинам, запоминать последовательности всплывающих предметов или искать объекты по цвету. Игровые сценарии, предназначенные для детей дошкольного и школьного возраста, тренируют три ключевых навыка: внимание, память и когнитивную гибкость - способность переключаться между задачами. Интерфейс адаптирован для снижения тревожности: поэтапное усложнение уровней позволяет ребенку развивать навыки без стресса и сохранять мотивацию.

Еще одна особенность разработки — встроенный дашборд для специалиста. В режиме реального времени на экран выводятся метрики действий ребенка: время реакции, количество ошибок, частота обращений к подсказкам. Это превращает игровой процесс в полноценный диагностический и реабилитационный инструмент. Клиницист может объективно оценивать динамику и оперативно корректировать программу занятий для конкретного ребенка.

«На российском рынке представлены VR-решения для коррекции аутизма, развивающие социальные, коммуникативные и бытовые навыки. Однако ни один из существующих продуктов не фокусируется на тренировке когнитивных функций. Однако они тоже часто нарушены у детей с РАС, что мешает обучению и социальной адаптации, – сказала автор проекта, выпускница Цифровой кафедры Сеченовского университета Малика Рахимова. – Наш тренажер развивает эти навыки через игру и одновременно дает специалисту точные цифры для анализа. Наша разработка опирается на клинические исследования и мета-анализы, подтверждающие эффективность VR-технологий для когнитивной тренировки при РАС».

На сегодняшний день создан прототип тренажера в среде VR Concept, реализованы несколько игровых модулей и подготовлен интерфейс пользователя. В ближайших планах команды - завершить разработку всех модулей, провести пилотное тестирование у детей с РАС и доработать тренажер по результатам обратной связи. В перспективе разработчики планируют адаптировать цифровой продукт для детей с другими ментальными нарушениями.