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«Яндекс» выпустил легкую инструкцию к умным колонкам — она поможет пожилым познакомиться с возможностями «Станций» с «Алисой»

«Яндекс» представил легкую инструкцию к умным колонкам — специально для людей старшего возраста, которые только начинают пользоваться «Станцией» с «Алисой». Это короткая памятка, написанная простыми словами: ее можно бесплатно скачать на специальном сайте, переслать близкому в мессенджере или распечатать на обычном листе А4 и положить рядом с колонкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью «Алисы AI» инструкцию можно сделать персональной — с примерами под интересы и привычки конкретного человека.

Умная колонка — один из самых частых подарков родителям, бабушкам и дедушкам, однако начать пользоваться ею пожилым людям бывает непросто. Люди старшего возраста не всегда знают, о чем можно спросить «Алису», опасаются сказать что-то не так, а из всех возможностей колонки используют одну-две — например, включают музыку или прогноз погоды. Легкая инструкция помогает сделать первый шаг: в ней собраны основные повседневные сценарии — как обратиться к «Алисе», включить радио, поставить будильник, узнать значение слова, настроить напоминания о лекарствах.

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Инструкцию можно скачать в базовом варианте или персонализировать. В чате с «Алисой AI» достаточно рассказать, чем увлекается близкий, как проходит его типичный день и что хочется объяснить простыми словами, а затем выбрать полезные темы — музыку, рецепты, напоминания, умный дом или помощь с учетом особенностей здоровья. «Алиса AI» подберет понятные примеры и соберет именную памятку, которую можно скачать и отправить близкому человеку.

Иллюстрации к инструкции нарисовала художница Полина Калашникова. Печатную версию можно взять в «Яндекс Музеях» в Москве и Санкт-Петербурге.

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