МТС поможет мониторить качество воздуха на промышленных предприятиях Вологодской области

ПАО «МТС» запускает мониторинг концентрации производственных газов на предприятиях для обеспечения безопасности сотрудников. Если ранее «МТС Экология» анализировала влияние выбросов на населенные пункты за пределами санитарной зоны, то теперь система способна фокусироваться также на контроле состояния воздушной среды внутри помещений. Технология предназначена для раннего обнаружения нежелательных примесей в воздухе с помощью специальных датчиков, что позволяет предотвращать угрозы жизни и здоровью людей в рабочих зонах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технически система построена на датчиках с набором сенсоров под конкретные виды газов, которые устанавливаются в местах возможного появления вредных веществ. Оборудование автоматически фиксирует превышение концентрации опасных газов и включает свето-звуковые сигналы, предупреждая сотрудников. Одновременно информация о событии передается в аналитическую систему МТС, которая запускает работу вентиляций, отсечных клапанов и других инженерных систем для предотвращения аварийных ситуаций. Это позволяет снизить концентрацию вредных веществ и нормализовать обстановку, минимизируя риски для персонала и снижая вероятность вынужденной остановки технологического процесса.

Система мониторинга рабочей зоны взаимодействует с уже существующим решением по контролю выбросов в населенных пунктах. Благодаря объединению данных предприятия получают полную картину: что выбрасывается в атмосферу за пределы санитарной зоны и что происходит внутри цехов. Это дает возможность различать плановые технологические выбросы и аварийные утечки, быстро найти источник и сократить время диагностики. В итоге предприятие избегает простоя оборудования и связанных с этим затрат. Услуга ориентирована на предприятия различных отраслей, где требования к безопасности труда и экологической ответственности являются одними из приоритетных.

«Для Вологодской области тема качества воздуха имеет особое значение. В Череповце уже работает государственная система наблюдений за состоянием атмосферы, город участвует в федеральном проекте “Чистый воздух”, и большая работа ведется по контролю воздействия промышленности на городскую среду. Новые возможности сервиса МТС Экология позволяют дополнить этот внешний контроль еще одним важным уровнем – следить за состоянием воздуха непосредственно внутри предприятий, в цехах и рабочих зонах. Для людей, которые каждый день работают на производстве, это прежде всего дополнительная безопасность: система помогает вовремя обнаружить опасную концентрацию веществ и быстрее принять меры. А предприятия получают возможность видеть ситуацию комплексно – и за пределами промплощадки, и внутри нее», – отметил директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.