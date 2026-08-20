Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС запустила сеть в заповеднике «Черные земли» в Калмыкии

МТС вывела в эфир базовую станцию в районе поселка Меклета Республики Калмыкия. Помимо населенного пункта в зоне действия новой сети также находятся Меклетинский заповедник и часть заповедника «Черные земли».

В поселке Меклета проживает менее 100 человек. Ранее у местных жителей не было устойчивого доступа к сотовой связи и мобильному интернету, как и возможности оперативно связаться к экстренными службами. Теперь уровень безопасности в этих местах значительно вырос благодаря запуску сотовой связи МТС.

Связью также смогут пользоваться туристы, которые приезжают полюбоваться цветущей степью весной, солеными озерами в Меклетинском заповеднике, заняться наблюдением за птицами или увидеть сайгаков. Сайгаки – одни из самых редких и пугливых животных. Туристы могут ждать часами, чтобы увидеть одно из самых необычных животных планеты. Теперь туристы в Калмыкии смогут осуществить свою мечту увидеть сайгака и сразу же выложить свои эмоции в сеть.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«В поверьях кочевых народов Центральной Евразии увидеть сайгака – доброе предзнаменование. Думаю, что появление нашей сети МТС в месте обитания этих необычных животных, станет добрым предзнаменованием и для нашей компании, и для туризма и экономики Калмыкии. Мы продолжим развивать свою сеть даже в таких отдаленных и необычных местах, а развитая связь сделает регион более привлекательным для туристов и инвесторов», — сказала директор подразделения МТС в Республике Калмыкия Байрта Тюрбеева.

Запуск сотовой связи также открыл возможности для реализации проектов на базе IoT-решений и видеонаблюдения для сохранения экологии и биоразнообразия заповедников. Например, установку умных датчиков, которые могут следить за влажностью, температурой и другими показателями в заповедной степи, или видеонаблюдения, которое поможет предупреждать возгорания, нарушения в охранной зоне и делать уникальные снимки краснокнижных животных и птиц без вмешательства в их среду.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Доверенные ПАКи меняют правила выбора ИТ-инфраструктуры

В России готовится запрет новых виртуальных сотовых операторов – их услуги слишком дешево стоят

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

«Ростелеком» задумал монтировать спутниковый интернет на кораблях в портах России и в странах НАТО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще