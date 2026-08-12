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Жители Якутии с инвалидностью могут пройти бесплатный обучающий курс по ИИ от МТС

МТС запускает обучающую программу по работе с нейросетями «Каждый включен». Разработанный совместно с MWS AI онлайн курс адаптирован для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Участники программы научатся применять ИИ-инструменты в работе с текстом и коммуникациях. Об этом CNews сообищил представители МТС.

Обучение начнется 1 сентября 2026 г. и продлится семь недель. Регистрация доступна до 21 августа 2026 г.

Для создания курса МТС привлекла к работе экспертов по теме инклюзии – в том числе, из Всероссийского общества глухих. Онлайн-уроки переведены на русский жестовый язык, платформа и материалы совместимы со скринридерами, поддерживают навигацию с клавиатуры и достаточный контраст, все видео сопровождаются субтитрами и адаптированной графикой.

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После регистрации участники получат доступ к базовому треку: 25 видеоурокам, тестам и практическим заданиям в формате семи еженедельных модулей. Программа «Каждый включен» охватит не менее 500 человек. Для 30 лучших участников МТС организует практический трек по работе с кейсами технологических компаний по трем направлениям: клиентские коммуникации, автоматизация и цифровые сервисы, аналитика и работа с информацией. На всех этапах для обучающихся будет обеспечено сопровождение и поддержка – через куратора и единый информационный канал. Проект завершится итоговой встречей, в рамках которой финалисты представят свои кейсы экспертам МТС, получат обратную связь, сертификаты о прохождении курса и попадут кадровый резерв компании. Для регионов будет организована онлайн-трансляция мероприятия.

«Владение ИИ-инструментами уже становится обязательным требованием для соискателей как в России, так и в Якутии. Мы стремимся, чтобы кандидаты из уязвимых групп имели равные стартовые возможности при трудоустройстве. Мы запустили онлайн-курс «Каждый включен» – для быстрого, доходчивого и результативного освоения нейросетей и ИИ-агентов. Принципы работы и сферы применения искусственного интеллекта объясняются без сложных терминов и преград, на понятном языке – так что курс подойдет даже тем, кто раньше никогда не пользовался ИИ», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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