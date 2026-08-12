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В даркнете продают эксплоит к уязвимости, позволяющей получить права администратора

Специалисты Bi.Zone Threat Intelligence обнаружили на одном из теневых форумов объявление о продаже эксплоита к уязвимости CVE-2026-48558 в SimpleHelp — программном обеспечении для специалистов технической поддержки, которое позволяет удаленно подключаться к устройствам пользователей для устранения проблем или установки обновлений. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Стоимость эксплоита, реализованного на Python, составляет $2500. При настроенной OIDC-аутентификации идентификационные токены, представленные во время входа в систему, принимаются без проверки их криптографической подписи. Благодаря этому злоумышленник может отправить поддельный токен, чтобы получить полностью аутентифицированную сессию базового рабочего профиля (technician). В ряде конфигураций также возможен обход многофакторной аутентификации. Взаимодействие с пользователем при этом не требуется.

Эта уязвимость затрагивает версии SimpleHelp до 5.5.15 включительно и pre-release 6.0 и уже использовалась в реальных кибератаках на компании за пределами России.

Иван Рогалев, руководитель Bi.Zone ZTNA: «Атака на SimpleHelp показывает, почему административные интерфейсы систем удаленного управления не стоит оставлять в прямом доступе из интернета. Доступ к ним необходимо предоставлять через отдельный контролируемый контур по модели zero trust. Такой подход закрывает уязвимый интерфейс от произвольных обращений из интернета и сокращает поверхность атаки».

При этом использование решений класса ZTNA не заменяет обновление самого продукта и ограничение прав технических специалистов внутри него — в том числе по доступным им группам устройств и функциям системы. Эти меры безопасности должны применяться совместно, дополняя друг друга. Рекомендуется обновить SimpleHelp до версии 5.5.16 или новее (для ветки 6.0 — до исправленного релиза), а до установки патча ограничить сетевую доступность сервера, насколько это позволяет модель эксплуатации.

Ранее специалисты Bi.Zone сообщали об обнаружении цепочки уязвимостей OnlyShells в OnlyOffice, с помощью которой злоумышленники могли повысить привилегии в системе.

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