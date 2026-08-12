МТС усилила связь в самом густонаселенном районе Чебоксар

МТС прокачала сеть в Новоюжном районе города Чебоксары, где проживают около 170 тыс. человек. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорости мобильного интернета здесь увеличились на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новые базовые станции на проспекте Тракторостроителей, Эгерском и Солнечном бульваре. Выросшие скорости передачи данных в районе обеспечивают горожанам комфортное использование цифровых сервисов для работы, обучения, общения и досуга, быструю загрузку контента.

Благодаря техническим улучшениям сети МТС жители Новоюжного района могут пользоваться технологией VoLTE, которая позволяет одновременно совершать голосовые вызовы и пользоваться интернетом. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

Новоюжный район относится к числу крупнейших жилых массивов. Район исторически сложился как поселок при Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Позже рядом появился научно-исследовательский институт релестроения с производством. По количеству населения среди районов города Новоюжный находится на первом месте. Здесь расположено множество современных микрорайонов, поэтому горожане выбирают его для покупки жилья.

Также специалисты МТС провели работы в Ленинском районе на улицах Академика В.Н. Челомея, К. Маркса, в Калининском на улице Яблочкова и Московском на улице Университетская, Пирогова и Чернышевского. Улучшение качества связи охватило не только жилые дома и социальные объекты, но и магазины, торговые центры, парки, аптеки, кафе.

«Мы последовательно улучшаем телеком-инфраструктуру в Чувашии. Новоюжный район Чебоксар—это активно развивающаяся территория с интенсивной застройкой. Здесь строятся новые жилые комплексы, например, «Новый город», «Солнечный», «Кувшинка», «Ясная поляна» со своей инфраструктурой. Следовательно, постоянно растет нагрузка на сеть. Запуск новых базовых станций позволил не только повысить качество голосовой связи и мобильного интернета для жителей, но и предусмотреть дополнительный запас емкости сети для новых абонентов. Ранее МТС установила новое оборудование в Московском районе города. Сеть LTE покрыла многоквартирные дома жилых комплексов «Волга Сити» и «Феникс», где проживают более тысячи человек», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.