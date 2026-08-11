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DevSecOps-платформа для управления контейнерами Basis Digital Energy 1.7 прошла испытания ФСТЭК

Компания «Базис», российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК РТК-ЦОД), объявляет об успешном прохождении платформой Basis Digital Energy версии 1.7 инспекционного контроля на соответствие требованиям ФСТЭК России. Продукт подтвердил соответствие четвертому уровню доверия по требованиям к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий, а также соответствие четвертому классу защиты по требованиям к средствам контейнеризации. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Сертифицированные решения «Базис», в том числе Basis Digital Energy, можно использовать в: значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до первой категории значимости; государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности; информационных системах персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности; автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) до первого класса защищенности; информационных системах общего пользования до второго класса.

Решения компании регулярно проходят инспекционный контроль на соответствие требованиям, которые ФСТЭК России предъявляет к программным средствам виртуализации и контейнеризации. На данный момент продукты компании соответствуют требованиям, изложенным в приказах ФСТЭК России №187 от 27 октября 2022 г., №118 от 4 июля 2022 г., а также отдельным требованиям приказа №117 от 11 апреля 2025 г.

«Разработка безопасного программного обеспечения является одним из наших приоритетных направлений. Мы стремимся не только поддерживать соответствующую культуру внутри компании, но обеспечивать наших партнеров и заказчиков нужными для РБПО инструментами — в частности, Basis Digital Energy. Наличие сертификата ФСТЭК России и регулярный инспекционный контроль позволяют нам быть уверенными, что наш продукт не просто предлагает инструменты для безопасной разработки, но и сам по себе является зрелым и безопасным», – отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

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