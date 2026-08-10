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Алтайцы с инвалидностью могут пройти бесплатный обучающий курс по ИИ

МТС запускает обучающую программу по работе с нейросетями «Каждый включен». Разработанный совместно с MWS AI онлайн курс адаптирован для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Участники программы научатся применять ИИ-инструменты в работе с текстом и коммуникациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обучение начнется 1 сентября 2026 г. и продлится семь недель. Регистрация доступна до 21 августа 2026 г. Для создания курса МТС привлекла к работе экспертов по теме инклюзии — в том числе, из Всероссийского общества глухих. Онлайн-уроки переведены на русский жестовый язык, платформа и материалы совместимы со скринридерами, поддерживают навигацию с клавиатуры и достаточный контраст, все видео сопровождаются субтитрами и адаптированной графикой.

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После регистрации участники получат доступ к базовому треку: 25 видеоурокам, тестам и практическим заданиям в формате семи еженедельных модулей. Программа «Каждый включен» охватит не менее 500 человек. Для 30 лучших участников МТС организует практический трек по работе с кейсами технологических компаний по трем направлениям: клиентские коммуникации, автоматизация и цифровые сервисы, аналитика и работа с информацией. На всех этапах для обучающихся будет обеспечено сопровождение и поддержка — через куратора и единый информационный канал. Проект завершится итоговой встречей, в рамках которой финалисты представят свои кейсы экспертам МТС, получат обратную связь, сертификаты о прохождении курса и попадут кадровый резерв компании. Для регионов будет организована онлайн-трансляция.

«Умение пользоваться нейросетями сегодня — весомый плюс в резюме и возможность расширить круг подходящих вакансий, в том числе в профессиях, адаптированных для людей с ОВЗ. Инклюзивный курс поможет уверенно освоить основные ИИ‑инструменты и научиться грамотно использовать их в работе. Материал подается без сложной терминологии: программа подойдет тем, кто впервые сталкивается с технологиями на базе искусственного интеллекта», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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